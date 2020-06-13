Московскому музею имени А.С. Пушкина исполняется 108 лет

Влада Некрасова

Ровно 108 лет назад, 13 июня 1912 года, в Москве открылся Музей изящных искусств. Ныне это Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Инициатором создания и первым директором музея стал заслуженный профессор Московского университета, доктор римской словесности и историк искусства Иван Цветаев — отец знаменитой поэтессы Марины Цветаевой. По его замыслу, помимо оригинальных экспонатов, в музее должны были также содержаться гипсовые слепки, макеты, живописные и гальванокопии шедевров мирового искусства, иллюстрирующие основные этапы истории классических народов с древних времен до нового времени.

Здание музея строилось с 1898 по 1904 годы. Первоначально его официальным названием стало — «Музей изящных искусств имени императора Александра III». С 1937 года и поныне это Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина.

Экспозиция создавалась на основе экспонатов из Кабинета изящных искусств и древностей Московского университета. К работе были привлечены выдающиеся русские учёные: искусствоведы Никодим Кондаков, Дмитрий Айналов и Владимир Мальмберг, египтолог Борис Тураев, художники Владимир Васнецов, Василий Поленов, Александр Головин, Игнатий Нивинский.

Гипсовые слепки и другие копии заказывались в 1890-1911 годах в зарубежных мастерских по формам, снятым непосредственно с оригиналов. Музейное собрание украсила также уникальная коллекция предметов древнеегипетского искусства и культуры, собранная русским ученым-египтологом Владимиром Голенищевым. Имелись там и подлинники произведений классической итальянской живописи, и предметы декоративного искусства XIII-XV веков, а также большая нумизматическая коллекция.

В 1991 году музей внесен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Сегодня его живописная коллекция включает свыше 400 000 картин, гравюр, рисунков, плакатов, начиная с XIV века и до наших дней.