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На Афоне сильно загорелся лес

На Афоне сильно загорелся лесФото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Сильный лесной пожар произошел на территории монашеской республики Афон в Греции. Пожарная бригада борется с огнем уже второй день, однако пока взять возгорание под контроль не получается, сообщает «Этнос».

К утру субботы, 13 июня, сгорели более 80 гектаров, где росли сосны и дубы. В тушении огня задействованы 59 пожарных, 20 автомобилей, а также три самолета и вертолет.

Местные власти утверждают, что никакой угрозы православным монастырям нет, в том числе ближнему к нему монастырю Хиландар. Тушение пожара осложнено тем, что территория недоступна. В некоторые участник пожарные до сих пор не добрались. Предполагается, что пожар возник из-за удара молнии.

Ранее стало известно, что в Иркутской области не осталось ни одного лесного пожара, хотя в апреле в Качугском районе был введен режим чрезвычайной ситуации по этой причине.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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