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На палестинских территориях выявили шесть новых случаев COVID-19

На палестинских территориях выявили шесть новых случаев COVID-19
Шесть новых инфицированных COVID-19 выявлены за сутки на палестинских территориях, сообщила министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела на пресс-конференции."Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены в окрестностях Иерусалима и городе Хеврон на Западном берегу", - заявила эль-Кела.

"Общее число случаев заражения на палестинских территориях составляет 673, из них 72 выявлены в секторе Газа", - добавила она.


Эль-Кела сообщила, что 570 пациентов уже полностью выздоровели.

# В мире
По материалам: ria.ru

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