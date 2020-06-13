На палестинских территориях выявили шесть новых случаев COVID-19

Алексей Вольцев

Шесть новых инфицированных COVID-19 выявлены за сутки на палестинских территориях, сообщила министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела на пресс-конференции."Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены в окрестностях Иерусалима и городе Хеврон на Западном берегу", - заявила эль-Кела.

"Общее число случаев заражения на палестинских территориях составляет 673, из них 72 выявлены в секторе Газа", - добавила она.

Эль-Кела сообщила, что 570 пациентов уже полностью выздоровели.