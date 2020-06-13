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На Украине возможен референдум по подаче воды в Крым

На Украине возможен референдум по подаче воды в Крым

Власти Украины могут провести всенародное голосование по вопросу о поставках воды в Крым, передаёт РИА Новости Крым слова лидера партии "Республиканская платформа" и экс-депутата Верховной Рады Павла Жебровского.

Жебровский отметил, что такое развитие событий возможно только в том случае, если парламент примет законопроект о референдуме. Также депутат подчеркнул, что положительное решение в пользу поставок воды на полуостров отменит деокупацию региона.

Украинские власти в лице главы МИДа Дмитрия Кулебы и премьер-министра Дениса Шмыгаля, напротив, считают что возобновление подачи воды в Республику Крым не обсуждается.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский направил в Раду на рассмотрение законопроект, согласно которому, такие вопросы как: изменение Конституции и ратификация международного договора о пересмотре территории страны, должны выноситься на референдум.

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# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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