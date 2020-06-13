Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Народные приметы о духах: как они мстят и когда помогают

Народные приметы о духах: как они мстят и когда помогают

Души умерших даже после смерти оказывают ощутимое влияние на нашу жизнь. Многие считают их потусторонними защитниками и покровителями. Но так происходит не всегда. Порой духи приносят немалый дискомфорт: пугают среди ночи, мстят и угрожают.


С многими людьми происходили странные, загадочные события, которые невозможно объяснить. Люди часто ощущают присутствие тех, кого уже нет с ними, на каком-то особом уровне. Души покойных часто находятся среди живых: некоторые из них помогают и оберегают своих близких, когда те нуждаются в них, а другие не находят другого выхода, как мстить и пугать тех, по чьей вине они не смогли освободиться. Редакция сайта dailyhoro.ru предлагает узнать, как мстят духи и как они помогают людям в повседневной жизни.

5 примет, что душа умершего рядом и хочет помочь

1. Случайные находки, передвигающиеся вещи. Таким способом духи общаются с живыми, дают им понять, что они рядом. Они могут прятать вещи, а затем подбрасывать их в самые неожиданные места. Если же человеку то и дело на глаза попадается один и тот же предмет, это знак. В таком случае стоит подумать, что хочет сказать дух: возможно, он стремится о чем-то предупредить.

2. Песня в нужный момент. Очень важная подсказка, хотя многие не придают ей особого значения. Если в течение дня человек слышит одну и ту же песню или какая-то мелодия постоянно всплывает у него в голове, это не обычное совпадение. Следует обратить внимание на слова песни: умерший пытается через них донести что-то важное.

3. Случайные мысли. Банальный пример: человек идет по улице, и ему нужно повернуть направо. Он точно это знает. Но при этом он внезапно сворачивает налево или продолжает идти прямо. Подобные неосознанные мысли и неконтролируемые поступки — явный сигнал того, что душа близкого рядом и хочет уберечь от опасности.


4. Случайные люди. Бывает так, что в жизни начинается черная полоса, и вдруг рядом появляется человек, который помогает устранить часть проблем. Это не случайность и не удачное стечение событий. Ушедшему больно смотреть на проблемы своего близкого человека, и он посылает ему свою помощь через таких людей.

5. Прикосновение. Подобный знак у многих вызывает страх, но не стоит этого бояться. Так душа умершего пытается показать, что она скучает, прощает обиды и желает счастья.

Приметы о злых духах


Души некоторых людей не завершают переход и застревают на границе двух миров. Иногда их держат эмоциональные привязанности, близкие люди или незавершенные дела. Такие духи безопасны, им просто хочется общения или нужно передать какую-то важную информацию. Но иногда рядом с людьми обитают рассерженные души, которые хотят отомстить.

Озлобленная душа может причинить не только энергетический, но и физический вред. Например, уронить картину прямо на человека, заставить его удариться или порезаться. Но опаснее всего то, что злой дух наполняет пространство отрицательной энергетикой. Дело в том, что такая душа не может самостоятельно очиститься от негатива и перейти в другой мир. Это заставляет духа искать живых жертв, которые, пугаясь, нервничая и переживая, отдают ему свои силы.


Находясь в клетке собственных обид, ненависти и гнева, душа не имеет шанса перейти в другую реальность, поэтому она, наполненная негативом, постоянно посещает тех, кто мучил и обижал ее при жизни. Если она ревнует и злится, в семье могут происходить ссоры по непонятным причинам, людей могут преследовать неудачи и частые бытовые поломки.

Конечно, души умерших больше вредят «энергетически», поэтому опасность из-за их происков попасть в аварию или сильно пострадать минимальна. Такие манипуляции им не под силу. Но тем не менее обиженный дух может быть очень назойливым.

Как утверждают экстрасенсы, душа, застрявшая в мире живых из-за своих ошибок и обид, не находит иного пути, как мстить тем, кто причинил ей боль. Но есть верный способ помочь духу обрести покой. Попросите прощения у умершего за все зло, которое вы могли причинить ему: раскаяние обладает мощной позитивной энергетикой, способной освободить неупокоенного духа. И, конечно, необходимо молиться за упокой души, помогая ей освободиться от земных пут.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Европейцы отказались тратить деньги
Европейцы отказались тратить деньги
Трамп отказался категорически запрещать полиции душить людей
Трамп отказался категорически запрещать полиции душить людей
Затопленный рудник "Мир" не угрожает здоровью жителей Якутии
Затопленный рудник "Мир" не угрожает здоровью жителей Якутии
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
Изменены правила выбора номинантов на «Оскар»
Изменены правила выбора номинантов на «Оскар»
Абхазия оставляет границу с Россией закрытой до 1 июля
Абхазия оставляет границу с Россией закрытой до 1 июля
Граффити, RussianDance и огромный триколор: как отпраздновали День России-2020?
Граффити, RussianDance и огромный триколор: как отпраздновали День
Народные приметы о духах: как они мстят и когда помогают
Народные приметы о духах: как они мстят и когда помогают
В штаб-квартире ООН продлили режим удаленной работы
В штаб-квартире ООН продлили режим удаленной работы
Путин уверен, что поправки в Конституцию поддержат большинство россиян
Путин уверен, что поправки в Конституцию поддержат большинство россиян
Один человек погиб при взрыве хранилища газа в Казани
Один человек погиб при взрыве хранилища газа в Казани
В России создали комиссию по борьбе с отмыванием денег
В России создали комиссию по борьбе с отмыванием денег

Топ на сегодня

Активность COVID-19 в жару не снижается, отметил Мурашко
Активность COVID-19 в жару не снижается, отметил Мурашко
Минздрав объявил о взятии ситуации с коронавирусом в России под контроль
Минздрав объявил о взятии ситуации с коронавирусом в России под
Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и извинился
Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и
Эксперт раскритиковал презентацию Sony PlayStation 5
Эксперт раскритиковал презентацию Sony PlayStation 5
Ставропольский фермер поздравил земляков с Днем России с высоты птичьего полета
Ставропольский фермер поздравил земляков с Днем России с высоты

Еще по теме

Три избранных знака Зодиака, они имеют ангельскую душу
Родительские субботы: церковные традиции и народные обычаи
Хэллоуин 2017: приметы и гадания – когда и как гадать
Некоторые духи могут навредить здоровью