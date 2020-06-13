Народные приметы о духах: как они мстят и когда помогают

Вадим Карасев

Души умерших даже после смерти оказывают ощутимое влияние на нашу жизнь. Многие считают их потусторонними защитниками и покровителями. Но так происходит не всегда. Порой духи приносят немалый дискомфорт: пугают среди ночи, мстят и угрожают.

С многими людьми происходили странные, загадочные события, которые невозможно объяснить. Люди часто ощущают присутствие тех, кого уже нет с ними, на каком-то особом уровне. Души покойных часто находятся среди живых: некоторые из них помогают и оберегают своих близких, когда те нуждаются в них, а другие не находят другого выхода, как мстить и пугать тех, по чьей вине они не смогли освободиться. Редакция сайта dailyhoro.ru предлагает узнать, как мстят духи и как они помогают людям в повседневной жизни.

5 примет, что душа умершего рядом и хочет помочь

1. Случайные находки, передвигающиеся вещи. Таким способом духи общаются с живыми, дают им понять, что они рядом. Они могут прятать вещи, а затем подбрасывать их в самые неожиданные места. Если же человеку то и дело на глаза попадается один и тот же предмет, это знак. В таком случае стоит подумать, что хочет сказать дух: возможно, он стремится о чем-то предупредить.

2. Песня в нужный момент. Очень важная подсказка, хотя многие не придают ей особого значения. Если в течение дня человек слышит одну и ту же песню или какая-то мелодия постоянно всплывает у него в голове, это не обычное совпадение. Следует обратить внимание на слова песни: умерший пытается через них донести что-то важное.

3. Случайные мысли. Банальный пример: человек идет по улице, и ему нужно повернуть направо. Он точно это знает. Но при этом он внезапно сворачивает налево или продолжает идти прямо. Подобные неосознанные мысли и неконтролируемые поступки — явный сигнал того, что душа близкого рядом и хочет уберечь от опасности.

4. Случайные люди. Бывает так, что в жизни начинается черная полоса, и вдруг рядом появляется человек, который помогает устранить часть проблем. Это не случайность и не удачное стечение событий. Ушедшему больно смотреть на проблемы своего близкого человека, и он посылает ему свою помощь через таких людей.

5. Прикосновение. Подобный знак у многих вызывает страх, но не стоит этого бояться. Так душа умершего пытается показать, что она скучает, прощает обиды и желает счастья.

Приметы о злых духах





Души некоторых людей не завершают переход и застревают на границе двух миров. Иногда их держат эмоциональные привязанности, близкие люди или незавершенные дела. Такие духи безопасны, им просто хочется общения или нужно передать какую-то важную информацию. Но иногда рядом с людьми обитают рассерженные души, которые хотят отомстить.

Озлобленная душа может причинить не только энергетический, но и физический вред. Например, уронить картину прямо на человека, заставить его удариться или порезаться. Но опаснее всего то, что злой дух наполняет пространство отрицательной энергетикой. Дело в том, что такая душа не может самостоятельно очиститься от негатива и перейти в другой мир. Это заставляет духа искать живых жертв, которые, пугаясь, нервничая и переживая, отдают ему свои силы.

Находясь в клетке собственных обид, ненависти и гнева, душа не имеет шанса перейти в другую реальность, поэтому она, наполненная негативом, постоянно посещает тех, кто мучил и обижал ее при жизни. Если она ревнует и злится, в семье могут происходить ссоры по непонятным причинам, людей могут преследовать неудачи и частые бытовые поломки.

Конечно, души умерших больше вредят «энергетически», поэтому опасность из-за их происков попасть в аварию или сильно пострадать минимальна. Такие манипуляции им не под силу. Но тем не менее обиженный дух может быть очень назойливым.

Как утверждают экстрасенсы, душа, застрявшая в мире живых из-за своих ошибок и обид, не находит иного пути, как мстить тем, кто причинил ей боль. Но есть верный способ помочь духу обрести покой. Попросите прощения у умершего за все зло, которое вы могли причинить ему: раскаяние обладает мощной позитивной энергетикой, способной освободить неупокоенного духа. И, конечно, необходимо молиться за упокой души, помогая ей освободиться от земных пут.