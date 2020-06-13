Назван способ защитить свой голос на референдуме по поправкам в Конституцию

Вадим Карасев

Политтехнолог Аббас Галлямов считает, что предстоящее голосование по поправкам в Конституцию в период пандемии – это очень удобный способ сфальсифицировать итоги народного волеизъявления. Процесс затянется на неделю и урна для протоколов часто будет оставаться без догляда наблюдателей.

Чтобы пресечь фальсификации, эксперт предлагает всем голосующим «против» поправок делать селфи на фоне бюллетеня и выкладывать фотографии в Сеть. Далее момент технический – если количество селфи-противников на участке окажется больше чем официально озвученное, налицо вскроется факт подделки итогов голосования.

Аббас Галлямов призвал своих подписчиков и других пользователей сетью facebook не игнорировать плебисцит, а напротив, проявить свою гражданскую позицию. Россияне поблагодарили политолога за «подсказку», отметив, что технически сделать фото и выложить его, например, на сайте участка, совершенно несложно.