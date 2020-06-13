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Названо любимое пиво россиян

Названо любимое пиво россиянФото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Любимым пивом россиян является лагер — некрепкое светлое фильтрованное, причем летом, когда потребление темных пенных напитков снижается, это особенно заметно. Такой факт назвал председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман, передает РИА Новости.

По его словам, у такого пива плотность 10-12 процентов, а содержание этилового спирта — 4-5 процентов. В смысле предпочтений ситуация в России не слишком отличаются от других стран.

Бриман отметил, что в профессиональной терминологии есть слово «питкость», и у лагера питкость высокая — пиво пьется легко, выпить его, сохраняя ясность сознания и продолжая нормальный разговор, можно больше, чем в случае остальных сортов.

Сезонный тренд таков, что чем жарче, тем меньше продается пива с высокой плотностью — это эли, стауты, портеры, а больше — светлого пива и его охмеленного варианта India pale ale (IPA).

В 2020 году в России резко снизились продажи так называемого крафтового пива, однако Бриман связал тенденцию с закрытием ресторанов и баров — основного канала его продаж. Он предположил, что после снятия ограничений, спрос восстановится. Также эксперт указал, что растет спрос на эксперименты с новыми вкусами, среди которых мята, грейпфрут и ягоды.

С 2003 года во вторую субботу июня, в этот раз выпавшую на 13 число, работники пивоваренных компаний отмечают профессиональный праздник — День пивовара.

Ранее крупнейшие пивоваренные компании России — AB InBev Efes, «Балтика» (Carlsberg), Heineken — попросили включить их в список системообразующих предприятий. По их мнению, производство пива полностью локализовано, так что удовлетворяет критериям, а в случае дополнительных ограничений в реализации продукции ситуация в отрасли может стать критической.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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