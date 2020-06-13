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Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале годаФото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Составлен рейтинг экономических отраслей по зарплатам сотрудников в первом квартале 2020 года. Об этом пишет RT со ссылкой на данные Росстата.

Подсчитано, что самые высокие зарплаты в среднем выплачивались в финансовой и страховой сфере — 106,6 тысячи рублей. На втором месте оказалась отрасль добычи полезных ископаемых (85,6 тысячи). Замыкает тройку информационная и телекоммуникационная область (81 тысяча).

Самые низкие зарплаты в среднем в первом квартале года получали сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания (29 тысяч рублей) и работники сельского хозяйства (30,9 тысячи).

В целом по стране средняя зарплата россиян составила 48,3 тысячи рублей. За год этот показатель увеличился на 10 процентов.

30 мая эксперты Института прогрессивного образования назвали россиянам профессии, представителям которых стоит ожидать повышения зарплаты после пандемии коронавирусной инфекции. В первую очередь на рост зарплаты могут надеяться PR- и SMM-специалисты, а также продюсеры и контент-менеджеры. Исследователи объяснили это тем, что после кризиса предприятиям бизнеса необходимо будет улучшать сервис. Также на прибавку могут рассчитывать IT-специалисты и онлайн-маркетологи.

Ранее россиянам назвали самые востребованные профессии после пандемии коронавируса: в их числе окажутся специальности, связанные с наукой и технологиями. Например, это могут быть такие профессии, как инженер-робототехник, юрист по применению ИИ, искусствовед по созданию артефактов в виртуальной реальности и многие другие. Кроме того, в числе самых актуальных окажется профессия учителя.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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