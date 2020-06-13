Названы знаки зодиака, которые любят усложнять отношения

Анастасия Иванова

Писательница и эксперт по астрологии Кристина Шенвальд назвала знаки зодиака, которые любят усложнять отношения. По ее словам, такие люди постоянно накручивают себя и думают, что все обязательно пойдет не так, и никогда не чувствуют себя достаточно комфортно, чтобы расслабиться и просто радоваться жизни вместе с партнером, сообщает YourTango.

"Бывают времена, когда некоторые знаки зодиака не верят, что достойны хороших отношений. Эта внутренняя незащищенность может стать причиной, из-за которой они психуют и закатывают истерики, а в отношениях необходимо, прежде всего, доверять", — говорит Шенвальд.

Упрямые Тельцы часто конфликтуют с теми, кто не согласен с ними или имеет другую точку зрения. Представители этого знака не идут на компромиссы, которые играют важную роль в отношениях. Как правило, они даже слушать не хотят о других вариантах, и живут по принципу "возьми или оставь". Все это очень усложняет отношения с ними.

По ее астролога, Близнецы могут испытывать трудности в любви, так как ветреные и не умеют фокусироваться на чем-то долгое время, в том числе и на партнере. Если с ними не поймать одну волну, то через какое-то время они начинают скучать и нервничать. Рутина — основная проблема конфликтов с Близнецами. Им недостаточно стабильности. Представители этого знака хороши, когда в отношениях есть мотивация и вдохновение.