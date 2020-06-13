NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

Анастасия Иванова

У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США. Такое мнение в статье для The National Interest высказал американский публицист Питер Сучиу.

Он отметил, что сейчас американцы в большинстве своем могут счесть надуманной угрозу НАТО для России, но Москва уже давно фиксирует высокий уровень военной активности альянса у своих границ.

Как считает автор материала, после окончания холодной войны и распада Советского Союза Россия во многих смыслах является более уязвимой по сравнению с многими бывшими сателлитами, включая Польшу, Венгрию и Румынию, а также Чехию и Словакию, которые сейчас входят в состав НАТО. Поэтому неудивительно, что Москва усиливает армию и флот, регулярно проводит военные учения и разрабатывает новую военную технику, в том числе танки Т-14 "Армата" и сверхзвуковые подводные ракеты.