Обойдетесь сами. Трамп заявил об отказе США "решать чужие конфликты"

Влада Некрасова

Американские военные больше не будут восстанавливать другие страны и "решать чужие конфликты", заявил президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон возвращается к основополагающим принципам, по которым задача солдата – оборонять и решительно защищать США от внешних врагов.

"Мы заканчиваем эру бесконечных войн", – сказал американский лидер в выступлении перед выпускниками военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк.

Дональд Трамп заявил, что "ясный взгляд на защиту жизненно важных интересов Америки вернулся на свое место". Он добавил, что в обязанности американских войск не входит разрешение "древних конфликтов в далеких странах, о которых многие люди даже не слышали".

"Мы не полицейские этого мира. Но пусть наши враги знают, что если нашему народу будет угрожать опасность, мы никогда, никогда не будем колебаться. И когда мы будем сражаться, то отныне мы будем сражаться только для того, чтобы победить", – заключил президент.

При этом на уходящей неделе Трамп проинформировал конгрессменов о сохранении воинских контингентов в ряде стран, где по решению предыдущих американских президентов присутствуют солдаты США.

сообщило, что Трамп сократит воинский контингент в ФРГ из-за ссоры с Ангелой Меркель.