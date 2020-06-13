Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Оглашена дата публикации расширенной версии доклада Мюллера

Оглашена дата публикации расширенной версии доклада Мюллера

Оглашена дата публикации расширенной версии доклада МюллераРоджер СтоунФото: LEAH MILLIS / Reuters

Власти США к 19 июня опубликуют расширенную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году. Об этом сообщает Bloomberg.

В обновленной версии будет больше информации о роли, которую сыграл бывший советник президента США Роджер Стоун, приговоренный к тюремному сроку за ложь Конгрессу, в предполагаемой попытке оказать влияние на американскую избирательную систему. Информация, которая раньше была недоступна из-за уголовного процесса в отношении Стоуна, теперь может быть опубликована.

Ранее суд вынес приговор Стоуну. Его приговорили к трем годам и четырем месяцам тюрьмы, надзору после завершения срока в течение двух лет и штрафу в размере 20 тысяч долларов.

25 января 2019 года Стоун был арестован по семи уголовным обвинениям. В тот же день его выпустили под залог на сумму 250 тысяч долларов. Его обвинили в даче ложных показаний (пять раз), препятствии проведению расследования комитетом по разведке палаты представителей Конгресса, а также в попытке оказать давление на свидетелей.

Обвинение заявляло, что Стоун намеревался получить у сайта WikiLeaks компрометирующую информацию о демократах, чтобы помочь Трампу в предвыборной кампании. Стоун назвал обвинения политически мотивированными.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

«Газпром» вмешался в предвыборную кампанию в Белоруссии
«Газпром» вмешался в предвыборную кампанию в Белоруссии
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП с участием ее отца
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП с участием ее отца
В Гонконге число задержанных участников демонстраций выросло до 43
В Гонконге число задержанных участников демонстраций выросло до 43
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 520 тысяч
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 520 тысяч
Умер брат хабаровского губернатора Вячеслав Фургал
Умер брат хабаровского губернатора Вячеслав Фургал
"Есть основания". В США рассказали, почему России надо опасаться НАТО
"Есть основания". В США рассказали, почему России надо опасаться НАТО
Названы знаки зодиака, которые любят усложнять отношения
Названы знаки зодиака, которые любят усложнять отношения
Горечь коронавируса: чего ожидают российские пивовары
Горечь коронавируса: чего ожидают российские пивовары
Ефремов заявил о своем конце
Ефремов заявил о своем конце
В сети вступились за отказавшегося везти чернокожего студента таксиста
В сети вступились за отказавшегося везти чернокожего студента таксиста
Оглашена дата публикации расширенной версии доклада Мюллера
Оглашена дата публикации расширенной версии доклада Мюллера
У России есть причины опасаться вторжения НАТО — американский эксперт
У России есть причины опасаться вторжения НАТО — американский эксперт

Топ на сегодня

Активность COVID-19 в жару не снижается, отметил Мурашко
Активность COVID-19 в жару не снижается, отметил Мурашко
Минздрав объявил о взятии ситуации с коронавирусом в России под контроль
Минздрав объявил о взятии ситуации с коронавирусом в России под
Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и извинился
Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и
"Единая Россия" выдвинула Развожаева в кандидаты на пост губернатора
"Единая Россия" выдвинула Развожаева в кандидаты на пост губернатора
Эксперт раскритиковал презентацию Sony PlayStation 5
Эксперт раскритиковал презентацию Sony PlayStation 5

Еще по теме

Экс-советника Трампа задержали по делу о «вмешательстве» России в выборы в США
Соратник Трампа попал в тюрьму из-за лжи Конгрессу США
СМИ узнали сроки публикации полной версии доклада Мюллера
Трамп помилует Стоуна, считает американский эксперт