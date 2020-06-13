Особое дело. Молдавия намерена экстрадировать олигарха Плахотнюка

Анастасия Иванова

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам передаст властям США необходимые документы по делу олигарха Владимира Плахотнюка для его экстрадиции, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря генеральной прокуратуры Молдавии Эмила Гайтура.

В середине мая Плахотнюку предъявили обвинения в создании преступной группировки, мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. Суд Кишинева 22 мая выдал ордер на заочный арест Плахотнюка.

"Апелляционная палата Кишинева отклонила запрос адвокатов обвиняемого Владимира Плахотнюка и оставила в силе решение суда Кишинева, который выдал ордер на арест на 30 дней в отношении упомянутого. На этом этапе прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам передаст властям США все материалы дела, касающиеся Владимира Плахотнюка, для его экстрадиции", – сообщил Эмил Гайтур.