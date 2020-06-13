Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Переписывали номера купюр всю ночь: Сытник и Холодницкий показали "деньги от Злочевского" (видео)

Переписывали номера купюр всю ночь: Сытник и Холодницкий показали "деньги от Злочевского" (видео)

Переписывали номера купюр всю ночь: Сытник и Холодницкий показали "деньги от Злочевского" (видео)

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и Специальный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий на брифинге 13 июня продемонстрировали журналистам 4 увесистых пакета с 6 миллионами долларов.

Их, напомним, накануне изъяли у первого замначальника Налоговой службы столицы Николая Ильяшенко. Деньги предназначались для руководителей САП и НАБУ за закрытие уголовного производства в отношении олигарха Николая Злочевского, а в наблюдательном совете фирмы которого работал сын Джозефа Байдена.

Силовики также подтвердили, что в рамках спецоперации им пришлось пойти на внесение недостоверных сведений в ЕРДР о якобы закрытии дела Злочевского.

После проверки выполнения обязательства Ильяшенко передал деньги и был задержан с еще двумя фигурантами.

Высший антикоррупционный суд примет решение о мере пресечения для задержанных в воскресенье, 14 июня. Двум из них будут просить залог в 100 млн гривен, а еще одному — 50 млн гривен.

Напомним, посредником в передаче 6 миллионов долларов оказался внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко. По его словам, его участие в спецоперации было принято директором НАБУ.

392
Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года
Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года
Путин поздравил главу Третьяковки с юбилеем
Путин поздравил главу Третьяковки с юбилеем
На палестинских территориях выявили шесть новых случаев COVID-19
На палестинских территориях выявили шесть новых случаев COVID-19
В Госдуму внесли проект о расширении действия закона о виноделии
В Госдуму внесли проект о расширении действия закона о виноделии
Посол в Белграде назвал ключевые темы визита Лаврова в Сербию
Посол в Белграде назвал ключевые темы визита Лаврова в Сербию
«Газпром» вмешался в предвыборную кампанию в Белоруссии
«Газпром» вмешался в предвыборную кампанию в Белоруссии
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП с участием ее отца
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП с участием ее отца
В Гонконге число задержанных участников демонстраций выросло до 43
В Гонконге число задержанных участников демонстраций выросло до 43
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 520 тысяч
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 520 тысяч
Умер брат хабаровского губернатора Вячеслав Фургал
Умер брат хабаровского губернатора Вячеслав Фургал
"Есть основания". В США рассказали, почему России надо опасаться НАТО
"Есть основания". В США рассказали, почему России надо опасаться НАТО
Названы знаки зодиака, которые любят усложнять отношения
Названы знаки зодиака, которые любят усложнять отношения

Топ на сегодня

Активность COVID-19 в жару не снижается, отметил Мурашко
Активность COVID-19 в жару не снижается, отметил Мурашко
Минздрав объявил о взятии ситуации с коронавирусом в России под контроль
Минздрав объявил о взятии ситуации с коронавирусом в России под
Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и извинился
Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и
"Единая Россия" выдвинула Развожаева в кандидаты на пост губернатора
"Единая Россия" выдвинула Развожаева в кандидаты на пост губернатора
Эксперт раскритиковал презентацию Sony PlayStation 5
Эксперт раскритиковал презентацию Sony PlayStation 5

Еще по теме

"Злочевский захотел подарок ко дню рождения": Бутусов рассказал подробности о "взятке для Холодницкого"
Громкая отставка: один из главных борцов с коррупцией в Украине собирается оставить должность
Глава главного антикоррупционного органа Украины рассказал о противостоянии с СБУ
В НАБУ прокомментировали ход формирования Антикоррупционного суда