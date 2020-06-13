Польша назвала «недоразумением» захват чешской территории

Анастасия Иванова

В Минобороны Польши назвали «недоразумением» временную оккупацию чешской территории. На землю чужой страны польские военные зашли в мае 2020 года.

Как сообщает CNN, ссылаясь на Министерство иностранных дел Чехии, военнослужащие спокойно перешли границу, обосновались на территории чужого государства и даже успели установить там свои правила. Поляки не пускали чехов, пытавшихся попасть в чешскую же церковь.

По версии Варшавы, польские военные находились возле пограничного города Пельгржимов, охраняя границу с Чехией после ее закрытия из-за пандемии коронавируса. А границу они перешли «случайно» в конце мая.

При этом польская сторона не уточняет, сколько времени поляки находились на чешской территории. Однако это было достаточно долго, так как местные жители стали жаловаться на их присутствие властям в Праге. Те обратились за разъяснениями в посольство Польши.

Последовал сначала неофициальный ответ, в котором чехов уверяли — произошла ошибка, военные не имели намерений захватывать территорию соседней страны. Однако в Чехии потребовали официальных объяснений.

«Установка пограничного патруля стала результатом недоразумения, а не преднамеренных действий. Ситуация была быстро исправлена и разрешена в том числе со стороны Чехии», — говорится в сообщении польского военного ведомства.

Ранее ИА Newstes сообщало, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий попросил США поскорее ввести войска на территорию своей страны.