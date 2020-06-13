Правительство разрешило получать соцподдержку без справок

Вадим Карасев

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее гражданам получать социальную поддержку без предоставления справок.

Согласно документу, государственные органы должны будут сами получить требуемую информацию через системы межведомственного взаимодействия.

"Распоряжением предусмотрено расширение перечня информации, которой смогут пользоваться региональные власти для назначения выплат. Речь идёт в том числе о данных Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра и ФНС", – уточнили в правительстве.

В кабмине подчеркнули, что ранее органы исполнительной власти субъектов Федерации не имели доступа к ряду важных сведений, позволяющих оценить, реально ли гражданин нуждается в поддержке. Теперь они получили соответствующие полномочия, а для россиян получение соцпомощи стало "простым и доступным".

Как сообщал Ruposters, ранее Мишустин утвердил особенный график сдачи ЕГЭ в 2020 году.