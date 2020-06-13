Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Правозащитники: белорусского блогера Тихановского поместили в карцер

Правозащитники: белорусского блогера Тихановского поместили в карцер

Правозащитники: белорусского блогера Тихановского поместили в карцер
Задержанный в рамках уголовного дела белорусский видеоблогер Сергей Тихановский, чья жена Светлана выдвигается кандидатом в президенты на назначенных на 9 августа выборах, помещен в карцер СИЗО, сообщается в субботу на сайте не зарегистрированного властями правозащитного центра "Весна".

В конце мая в Гродно состоялся пикет в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Тихановской, в ходе которого был задержан ее муж и его сторонники за насилие к сотрудникам милиции. Позже СК Белоруссии сообщил, что Тихановскому и еще семи участникам пикета предъявлено обвинение по уголовной статье "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок". Действия одного из задержанных дополнительно квалифицированы по статье "насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел". Белорусские правозащитники приняли заявление о признании их политическими заключенными. Глава Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич 11 июня сообщил, что число обвиняемых в действиях, нарушающих общественный порядок, на предвыборном пикете в Гродно выросло до 10 и может еще измениться.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Самая крупная авиакомпания Европы решила спастись за счет работников
Самая крупная авиакомпания Европы решила спастись за счет работников
Лавров и Шойгу отправятся в Турцию на переговоры
Лавров и Шойгу отправятся в Турцию на переговоры
Дань времени. Сенатор оценил идею отменить справки для соцподдержки
Дань времени. Сенатор оценил идею отменить справки для соцподдержки
Россиянин умер от удара молнии
Россиянин умер от удара молнии
Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса за апрель
Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса за апрель
Правозащитники: белорусского блогера Тихановского поместили в карцер
Правозащитники: белорусского блогера Тихановского поместили в карцер
Росстат обнародовал новые данные смертности от коронавируса за апрель
Росстат обнародовал новые данные смертности от коронавируса за апрель
В Белграде прооперировали лидера черногорской оппозиции
В Белграде прооперировали лидера черногорской оппозиции
В Китае взрыв бензовоза на шоссе попал на видео
В Китае взрыв бензовоза на шоссе попал на видео
ЕР выдвинула Цыбульского кандидатом на выборы в Архангельской области
ЕР выдвинула Цыбульского кандидатом на выборы в Архангельской области
Бывшая звезда Comedy Club заразился коронавирусом
Бывшая звезда Comedy Club заразился коронавирусом
Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года
Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года

Топ на сегодня

Названо любимое пиво россиян
Названо любимое пиво россиян
Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и извинился
Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и
Россиянам позволят получать выплаты и пособия без справок
Россиянам позволят получать выплаты и пособия без справок
В Греции за сутки выявили 20 инфицированных COVID-19
В Греции за сутки выявили 20 инфицированных COVID-19
Премьер Сквернялис жалуется на «низкое и гадкое» в политике Литвы
Премьер Сквернялис жалуется на «низкое и гадкое» в политике Литвы

Еще по теме

Белорусский блогер Тихановский останется под стражей до 8 августа
Россияне, обвиняемые по делу о салютах в Минске, находятся под стражей
Напавшим на школу в Перми подросткам предъявлено обвинение
В Белоруссии на шесть суток арестован российский исследователь анархизма Петр Рябов