Предвыборная Белоруссия — ситуация продолжает накаляться

Анастасия Иванова

Предвыборная гонка в Белоруссии, которая должна закончиться выборами президента 9 августа, сегодня еще далека от своего пика. 14 инициативных групп только собирают подписи за своих претендентов, чтобы после 14 июля узнать, кого из них зарегистрирует Центральная избирательная комиссия (ЦИК), и кто сможет приступить к агитации. При этом глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина уже заявила, что нынешний президент Александр Лукашенко пожелал, «чтобы все кандидаты, которые на данный момент претенденты и те, которые собирают подписи, чтобы они смогли все-таки собрать необходимое количество подписей, и чтобы наши избирательные комиссии внимательно работали, не отказывая и не признавая подписи недействительными, и не признавая недействительными по каким-то абсолютно неформальным основаниям». Однако, несмотря на объявленное Ермошиной более чем благосклонное отношение белорусского лидера к своим оппонентам, ситуация в республике вокруг избирательной кампании начинает все больше накаляться.

Как известно, президент Белоруссии на протяжении последних нескольких недель неоднократно заявлял о том, что он не позволит организовать в республике Майдан и отдавать страну никому не собирается. Как отмечают аналитики, этот посыл был сделан не только и не столько к существующей в стране прозападной оппозиции, сколько к тем белорусским гражданам, кто увидел в нескольких претендентах на пост главы государства реальную альтернативу Лукашенко. В данном случае речь идет о бывшем помощнике президента и экс-главе Парка высоких технологий Валерии Цепкало, экс-председателе правления «Белгазпромбанк» Викторе Бабарико, а также жене находящегося под арестом блогера Сергея Тихановского Светлане. Остальные кандидаты либо не имеют серьезной социальной поддержки, либо следуют написанному местными властями сценарию проведения выборов, а потому в стране их в качестве реальных соперников нынешнему президенту всерьез не воспринимают.

О том, что белорусские власти решили форсировать события еще на этапе сбора подписей, можно судить по последним событиям. Как и предсказывали многие аналитики, официальный Минск решил действовать жестко, демонстрируя всем, кто по-настоящему является хозяином в стране и контролирует текущую ситуацию с выборами. Вначале дело коснулось Тихановского и его сторонников, с которыми решили не церемониться. После инцидента 29 мая в Гродно, когда в ходе провокации якобы пострадал представитель правоохранительных органов, по всей стране прокатились обыски и массовые задержания членов инициативной группы Светланы Тихановской. Кроме того, 9 июня был задержан еще один популярный популярный белорусский видеоблогер Владимир Цыганович (MozgON), известный своей февральской акцией у офиса «Белнефтехима» против повышения цен на топливо. Именно за это он получил 15 суток и был оправлен отбывать их только сейчас.

Позже пришла очередь Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, которых до недавнего времени старались напрямую не трогать. Хотя Лукашенко неоднократно намекал, что на обоих претендентов на пост президента у него есть достаточно компромата, что отправить их за решетку.

«Или второй деятель, который заявил, что придет к власти и я у него буду работать. Задайте один вопрос: что такое компания „ПриватЛизинг“? Второй вопрос: где деньги держит, которые мошенническим образом получил в Белоруссии?», — задался 4 июня вопросом белорусский лидер относительно деятельности экс-главы «Белгазпромбанка».

Однако дальше разговоров дело долгое время не двигалось. Вплоть до 11 июня, когда в головной офис «Белгазпромбанка», компании «ПриватЛизинг» и страховой компании «Кентавр» пришли с обысками сотрудники Департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии. При этом обыски прошли именно тех у людей, кто так или иначе был связан с Бабарико. По заявлению представителей ДФР, данные действия проходили в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч. 2 ст. 235 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере» Уголовного кодекса Белоруссии. В качестве подозреваемых по нему уже проходят представители коммерческих структур, бывшие и действующие работники банковской системы. Позже председатель Комитета госконтроля Иван Тертель заявил, что он не верит в то, что происходившее в банке «могло быть неизвестно руководителю», и он подтверждает, что в настоящее время «у нас имеются убедительные доказательства его причастности к данной противоправной деятельности». 12 июня Лукашенко и вовсе дал понять, что ничего хорошо экс-банкира не ждет ни до, ни после выборов. По словам белорусского лидера, Бабарико уже сегодня надо «вернуть народу, что украл», так как это, возможно, поможет ему на будущем суде. При этом, белорусский лидер недвусмысленно намекнул на то, что он прекрасно понимает, почему бывший глава «Белгазпромбанка» решил баллотироваться в президенты.

«Чего полез — потому что понял, что к нему придут и наденут наручники. А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести. Вот почему он пошел туда. Но это ему не поможет», — сказал он.

Позже стало известно, что были задержаны и члены штаба Бабарико ­- координатор инициативной группы по Могилевской области Владимир Дударев, а также руководитель Могилевского филиала «Белгазпромбанка» Сергей Кармызов. Примечательно в данном случае то, что Дударев ранее был чиновником, а с 2018 по 2019 год являлся заместителем председателя Могилевского горисполкома и курировал вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, 11 июня появилась информация, что прекратила свою работу созданная при непосредственном участии «Белгазпромбанком» фандрайзинговая платформа «MolaMola», которую курировали сын банкира Эдуард Бабарико и так называемый активист Антон Мотолько, известный своими русофобскими взглядами. Данная платформа хорошо известна в республике организацией сбора средств для получивших административные штрафы оппозиционных деятелей, а также финансированием различных националистических проектов. Такая связь «Белгазпромбанка», как и самого Бабарико, с белорусскими националистами и оппозицией давно критиковалась многими как в Белоруссии, так и в России. Это связано, в первую очередь с тем, что «Белгазпромбанк», по сути, является частью структуры «Газпрома». Основные доли в уставном фонде банка принадлежат российскому газовому монополисту и «Газпромбанку» — по 49,818%. Остальные акционеры — «Газпром трансгаз Белоруссия» и Госкомимущества Белоруссии имеют 0,266% и 0,097% соответственно. Это фактически превращало в свое время «Газпром» в одного из главных спонсоров белорусских националистов. При этом «Белгазпромбанк» при Бабарико чувствовал себя в Белоруссии достаточно уверенно, так как считалось, что местные власти не рискнут ставить палки в колеса организации, за спиной которой стоит компания, поставляющая весь газ в республику. Однако, как показалаи последние события, такой расчет оказался неверным. Уже 11 июня глава Национального банка Белоруссии Павел Каллаур заявил, что белорусские власти «решили поменять менеджеров» в российском банке и назначат и.о. председателя правления экс-главу Нацбанка Надежду Ермакову. Это уже вызвало возмущение в «Газпроме», где назвали действия белорусской стороны незаконными и заявили о том, что «намерены добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами».

Одновременно с активизацией белорусских властей по отношению к Виктору Бабарико, появилась информация о заинтересованности правоохранителей республики и Валерием Цепкало, которого Александр Лукашенко также обвинял в мошеннических действиях. По словам белорусского лидера, у него есть компромат на своего бывшего помощника. Поэтому неслучайно, что 11 июня стало известно, что несколько сотрудников Комитета госконтроля также собрались у штаба претендента на пост главы государства с намерением начать проверку. Правда, на тот момент правоохранители решили не обострять ситуацию и обыски, по всей видимости, перенесли на более подходящее время.

Следует заметить, что ранее белорусские власти недвусмысленно намекали на финансирование некоторых потенциальных кандидатов со стороны России. И с этой точки зрения уголовное дело против «Белгазпромбанка» приобретает совершенно иной окрас.

То, что российский след вполне может быть у некоторых претендентов на президентский пост, ранее отмечали многие эксперты. Однако ни в России, ни в самой Белоруссии этого сегодня достоверно подтвердить не может никто. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, в ответ на заявление Лукашенко о причастности к финансированию возможного Майдана в Белоруссии российских олигархов, отмечал, что таковых в России нет и ему не известно о том, чтобы они могли вмешиваться в политику. Позже он же и вовсе заявил, что выборы — это внутренние дело Белоруссии, в которые никому не советуют вмешиваться.

«Безусловно, это наш важный, ближайший союзник, это государство, с которым у нас создано и действует Союзное государство, поэтому, конечно, мы с большим вниманием наблюдаем за тем, как проходит избирательная кампания, мы желаем успешного проведения этих выборов нашим белорусским партнерам, — подчеркнул Песков.

Более того, ни Бабарико, ни Цепкало, ни кто-то из иных нынешних более или менее значимых претендентов на пост президента Белоруссии, до сих пор положительно не высказывались о Союзном государстве (СГ) или дальнейшей интеграции двух стран. Например, Валерий Цепкало ранее отмечал, что Минску нужно продолжать добрососедские отношения с Москвой, но на рыночных принципах и с рыночными ценами на энергоносители. При этом он очень осторожно обходил тему интеграции, отмечая, что нынешнее положение дел «не означает, что Россия — единственный внешнеполитический партнер».

Схожая риторика наблюдается и у Виктора Бабарико. Еще два года назад он заявлял, что Минск и Москва преследуют в ходе интеграции разные цели. По его мнению, для России «это история не об экономической интеграции, а о политической», а для Белоруссии — исключительно экономический вопрос. Именно поэтому он и не видит перспективы дальнейшей интеграции. В своем последнем крупном интервью Бабарико и вовсе отметил, что Белоруссии целесообразно расширить возможности различных союзов и при этом двигаться в сторону нейтрального государства. По его словам, если 20 лет документ о создании Союзного государства лежит и не реализуется, то надо ставить вопрос, зачем он вообще нужен.

«Если бы у меня, как банкира, бизнесмена, лежал 20 лет документ, который не реализуется, надо было бы ставить вопрос: зачем он нам? Может, он потерял актуальность? Может, он чемодан без ручки? Надо пересматривать полезность этого договора. Давайте его уточним, актуализируем… Есть варианты», — заявил он.

Что касается иных претендентов на пост президента Белоруссии, то их риторика и вовсе далека от союзнической. Например, бывший депутат Палаты представителей Анна Канопацкая еще в апреле прошлого года, когда стало известно о проблемах в обсуждении углубленной интеграции с Россией, начала сбор подписей за денонсацию договора о создании Союзного государства. Лидер движения «Говори правду» Андрей Дмитриев давно отмечает, что для добрососедских отношений двух стран не нужно СГ, а Белоруссия «должна медленно, но неуклонно двигаться в сторону того, что записано в нашей Конституции — к нейтральному статусу добрососедские отношения». Глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич и вовсе известен своей русофобией и является одним из организаторов различных акций против интеграции.

В реальности, сколько-нибудь пророссийского претендента на пост президента Белоруссии с реальной поддержкой из Москвы в настоящий момент в республике нет. Поэтому, как считают аналитики, все заявления о том, что Кремль напрямую или при помощи подконтрольных ему олигархов вкладывает финансы в кого-то из нынешних претендентов, не имеют под собой серьезной основы. При этом нельзя отрицать того, что определенное участие бизнес-кругов или отдельных политических сил России в нынешнем избирательном процессе в Белоруссии все же присутствует. И, по всей видимости, именно это больше всего и раздражает белорусские власти, которые уже привыкли бороться с финансированием оппозиции со стороны Запада, но все еще точно не знают, как противостоять схожим действиям со стороны России. Обыски в «Белгазпромбанке», аресты его топ-менеджеров, слова о неких российских олигархах и прочее — все это направлено не столько на внутреннего зрителя, сколько является попыткой прощупать нынешнюю позицию Москвы в отношении грядущих выборов. Дополнительно белорусские власти подали знак всем альтернативным кандидатам, что любое отклонение от написанного ими сценария проведения выборов будет караться самими жесткими мерами.

В целом же, стоит отметить, что продолжающаяся накаливаться обстановка вокруг предстоящих выборов президента Белоруссии для большинства аналитиков и экспертов не является чем-то неожиданным. Как и прежде, белорусские власти стремятся контролировать развитие ситуации самыми различными способами. При этом не регистрировать тех, кому сегодня Лукашенко грозит судом и отправкой на нары, руководству республики также не имеет смысла. Это не только покажет слабость нынешнего режима в глазах простых белорусов, но и может спровоцировать очередной скачек социальной напряженности. Гораздо проще добиться того, чтобы потенциальные кандидаты, если они уже отыграли свою роль, сами отказались от дальнейшей президентской гонки. В то же вермя, нынешнее втягивание официальным Минском в свою внутреннюю политику «Газпрома» может оказаться крайне опрометчивым шагом, грозящим самыми непредсказуемыми последствиями.

Наталья Григорьева

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