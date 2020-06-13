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Премьер Армении поздравил Путина и Мишустина с Днем России

Премьер Армении поздравил Путина и Мишустина с Днем России
Премьер Армении Никол Пашинян направил поздравительные послания президенту РФ Владимиру Путину и председателю российского правительства Михаилу Мишустину по случаю Дня России, сообщили в пятницу в пресс-службе армянского кабмина.

"Союзнические отношения между Арменией и Россией продолжают последовательно развиваться во благо народов наших стран, крепнет и расширяется взаимодействие практически во всех сферах армяно-российского взаимодействия", - говорится в размещенном на сайте правительства поздравительном послании Пашиняна Путину.

По его словам, многовековая история дружбы и доверия, крепкие узы братства двух народов служат прочной основой для конструктивного сотрудничества и взаимной поддержки не только на двустороннем уровне, но и в рамках международных организаций и интеграционных объединений. "Искренне надеюсь, что наши страны смогут в ближайшем будущем преодолеть временные трудности, связанные с беспрецедентными глобальными вызовами и угрозами, и нам удастся возобновить традиционно тесные контакты", - заявил премьер.


В послании Мишустину он заявил, что "с удовлетворением можно констатировать последовательно крепнущее взаимодействие между нашими странами в торгово-экономической, энергетической, военно-политической, культурно-гуманитарной и других сферах".

# Политика
По материалам: ria.ru

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