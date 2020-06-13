Премьер Сквернялис жалуется на «низкое и гадкое» в политике Литвы
Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что в будущем не хотел бы работать в следующем после осенних выборов правительстве, если его сформирует Социал-демократическая партия, пишет Obzor.lt.
Как сообщил агентству BNS советник премьера Томас Бержинскас премьер «точно согласился бы формировать правительство» в случае победы ныне правящего в стране Союза крестьян и «зеленых» Литвы (СКЗЛ).
Премьер в телеэфире также рассуждал о том, что если на выборах большинство в Сейме получат оппозиционные ныне социал-демократы, то они в партнеры по коалиции выберут не СКЗЛ, а «Союз Отечества — Христианских демократов Литвы» (консерваторов).
На минувшей неделе Сквернялис подтвердил, что будет участвовать в парламентских выборах в списке Союза крестьян и «зеленых» — и станет баллотироваться в вильнюсском одномандатном округе Пилайте-Каролинишкес. Выборы в Сейм Литвы состоятся 11 октября.
Напомним, что изначально после выборов в Сейм 2016 года СКЗЛ создал коалицию с литовскими социал-демократами, но позже их пути разошлись.