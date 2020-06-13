Премьер Сквернялис жалуется на «низкое и гадкое» в политике Литвы

Анастасия Иванова

Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что в будущем не хотел бы работать в следующем после осенних выборов правительстве, если его сформирует Социал-демократическая партия, пишет Obzor.lt.

«Я бы в таком правительстве точно бы не работал, не вернулся бы никогда на позицию министра — это уже факт. Я уже отведал министерский хлеб, а еще более „сытный“ он у премьер-министра. Мы и сегодня говорили о том, какова его цена. Я больше не хочу об этом говорить, ведь основная часть того, что происходит в политике- это в большей степени низко и гадко», — сказал премьер в интервью телеканалу TV3, отвечая на вопрос о том, согласился ли бы он стать членом правительства, если его сформирует Социал-демократическая партия во главе с Гинтаутасом Палуцкасом.

Как сообщил агентству BNS советник премьера Томас Бержинскас премьер «точно согласился бы формировать правительство» в случае победы ныне правящего в стране Союза крестьян и «зеленых» Литвы (СКЗЛ).

Премьер в телеэфире также рассуждал о том, что если на выборах большинство в Сейме получат оппозиционные ныне социал-демократы, то они в партнеры по коалиции выберут не СКЗЛ, а «Союз Отечества — Христианских демократов Литвы» (консерваторов).

«Если социал-демократы получат в Сейме большинство и предложат коалицию, и это будет по их инициативе, то я полагаю, что они рассмотрят в качестве возможных партнеров и Союз крестьян и „зеленых“. Но я думаю, что, вероятно — по крайней мере, если судить по их деятельности и поведению последнего времени, по согласуемым сегодня действиях — социал-демократы могут пригласить в партнеры по коалиции консерваторов», — отметил Саулюс Сквернялис.

На минувшей неделе Сквернялис подтвердил, что будет участвовать в парламентских выборах в списке Союза крестьян и «зеленых» — и станет баллотироваться в вильнюсском одномандатном округе Пилайте-Каролинишкес. Выборы в Сейм Литвы состоятся 11 октября.

Напомним, что изначально после выборов в Сейм 2016 года СКЗЛ создал коалицию с литовскими социал-демократами, но позже их пути разошлись.