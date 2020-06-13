Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Пригожин отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Пригожин отреагировал на ДТП с участием ЕфремоваФото Владимира Трефилова / РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что за вождение в состоянии опьянения нужно вводить «миллионные штрафы». Так он отреагировал на ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек, передает радиостанция «Говорит Москва».

По словам Пригожина, «можно сделать какие-то скидки на какие-то вещи», но нельзя оправдывать вождение в пьяном виде. Он также поинтересовался, почему ГАИ не лишила Ефремова водительских прав, так как он не первый раз садится за руль пьяным.

8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого умер в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.

12 июня актер записал видеообращение «к людям» и попросил в нем прощения у родных погибшего по его вине Сергея Захарова. Он также предложил им свою помощь, заявил «о конце Ефремова» и пообещал, что не будет пытаться использовать связи и знакомства для того, что избежать наказания.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Особое дело. Молдавия намерена экстрадировать олигарха Плахотнюка
Особое дело. Молдавия намерена экстрадировать олигарха Плахотнюка
Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года
Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года
Правительство разрешило получать соцподдержку без справок
Правительство разрешило получать соцподдержку без справок
Голикова рассказала о необходимости уточнить причину смерти более тысячи россиян
Голикова рассказала о необходимости уточнить причину смерти более
Семья погибшего в ДТП с Ефремовым отказалась принимать его извинения
Семья погибшего в ДТП с Ефремовым отказалась принимать его извинения
Вице-премьер и советник президента Украины заразились коронавирусом — СМИ
Вице-премьер и советник президента Украины заразились коронавирусом —
Пригожин отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Пригожин отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Россия миновала пик заболеваемости коронавирусом месяц назад — Голикова
Россия миновала пик заболеваемости коронавирусом месяц назад —
Анонсировано промышленное производство вакцины от коронавируса в России
Анонсировано промышленное производство вакцины от коронавируса в
Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года
Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года
Путин поздравил главу Третьяковки с юбилеем
Путин поздравил главу Третьяковки с юбилеем
На палестинских территориях выявили шесть новых случаев COVID-19
На палестинских территориях выявили шесть новых случаев COVID-19

Топ на сегодня

Активность COVID-19 в жару не снижается, отметил Мурашко
Активность COVID-19 в жару не снижается, отметил Мурашко
Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и извинился
Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и
Минздрав объявил о взятии ситуации с коронавирусом в России под контроль
Минздрав объявил о взятии ситуации с коронавирусом в России под
"Единая Россия" выдвинула Развожаева в кандидаты на пост губернатора
"Единая Россия" выдвинула Развожаева в кандидаты на пост губернатора
Эксперт раскритиковал презентацию Sony PlayStation 5
Эксперт раскритиковал презентацию Sony PlayStation 5

Еще по теме

Запашный оценил видеообращение Ефремова
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Ефремов заявил о своем конце
Оценены шансы Ефремова отправиться в СИЗО за видеообращение