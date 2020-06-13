Пригожин отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Вадим Карасев

Фото Владимира Трефилова / РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что за вождение в состоянии опьянения нужно вводить «миллионные штрафы». Так он отреагировал на ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек, передает радиостанция «Говорит Москва».

По словам Пригожина, «можно сделать какие-то скидки на какие-то вещи», но нельзя оправдывать вождение в пьяном виде. Он также поинтересовался, почему ГАИ не лишила Ефремова водительских прав, так как он не первый раз садится за руль пьяным.

8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого умер в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.

12 июня актер записал видеообращение «к людям» и попросил в нем прощения у родных погибшего по его вине Сергея Захарова. Он также предложил им свою помощь, заявил «о конце Ефремова» и пообещал, что не будет пытаться использовать связи и знакомства для того, что избежать наказания.