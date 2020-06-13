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Путин поздравил главу Третьяковки с юбилеем

Путин поздравил главу Третьяковки с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения гендиректора Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову и отметил ее исключительную компетентность и творческий труд, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Исключительная компетентность и вдохновенный творческий труд позволили Вам добиться высокого профессионального признания, стать одним из наиболее авторитетных специалистов в сфере музейного дела – как в нашей стране, так и за её пределами", - приводятся в поздравлении слова президента.

Он отметил плодотворную работу Трегуловой на посту руководителя Третьяковской галереи и большой личный вклад в укрепление традиций просвещения и подвижнического служения искусству.


Руководитель одного из самых знаменитых и посещаемых музеев России - Государственной Третьяковской галереи - Зельфира Трегулова отмечает 13 июня 65-летний юбилей.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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