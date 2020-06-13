Путин поздравил главу Третьяковки с юбилеем

Алексей Вольцев

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения гендиректора Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову и отметил ее исключительную компетентность и творческий труд, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Исключительная компетентность и вдохновенный творческий труд позволили Вам добиться высокого профессионального признания, стать одним из наиболее авторитетных специалистов в сфере музейного дела – как в нашей стране, так и за её пределами", - приводятся в поздравлении слова президента.

Он отметил плодотворную работу Трегуловой на посту руководителя Третьяковской галереи и большой личный вклад в укрепление традиций просвещения и подвижнического служения искусству.

Руководитель одного из самых знаменитых и посещаемых музеев России - Государственной Третьяковской галереи - Зельфира Трегулова отмечает 13 июня 65-летний юбилей.