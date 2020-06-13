Путин уверен, что поправки в Конституцию поддержат большинство россиян

Влада Некрасова

Поправки в Конституцию, направленные на защиту исторической правды и незыблемость границ России, поддерживаются абсолютным большинством граждан РФ. Об этом, как передает ТАСС, заявил президент Владимир Путин.

«У нас общий исторический код, нравственные устои, для нас безусловны уважение к человеку-труженику и к защитнику Отечества, к нашей неразрывной многовековой истории, традициям и культуре», — сказал глава государства, упомянув «сохранение памяти предков, почитание родителей и семьи, любовь к своей земле и незыблемость» границ РФ.

«Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны и сегодня, и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России. Убежден, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство наших граждан», — сказал глава государства.

ИА Newstes напоминает, что голосование за поправки в Конституцию стартует в России с 25 июня. Основной этап запланирован на 1 июля, когда голосовать можно будет на избирательных участках. На них будут приняты все возможные меры безопасности из-за распространения коронавируса.

Ранее ВЦИОМ опубликовал данные, по которым в общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ, которое состоится 1 июля, планируют принять участие 67% граждан. Намерение поддержать поправки в основной закон высказали 61% респондентов.

