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Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 58 спутников глобального интернета Starlink

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 58 спутников глобального интернета Starlink

В США ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту 58 микроспутников Starlink, которые должны обеспечивать глобальный доступ в интернет, и аппараты SkySat для мониторинга поверхности планеты.

Ракета была запущена на мысе Канаверал в штате Флорида. Спустя девять минут ее первая ступень успешно совершила посадку в Атлантическом океане на специальную платформу.

До этого компания Starlink заказала и осуществила уже восемь запусков спутников. В общей сложности на орбиту выведены 538 аппаратов, вес каждого их которых не превышает 500 кг.

Сеть Starlink должна обеспечивать широкополосным доступом к сети всех жителей планеты. Всего будут запущены 12 тысяч спутников, которые разместятся на орбитах от 328 до 580 км.

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По материалам: uposters.ru

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