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Раскрыты перспективы Ефремова в тюрьме

Раскрыты перспективы Ефремова в тюрьмеМихаил ЕфремовФото: пресс-служба Таганского суда

Подполковник в запасе ФСИН Игорь Шутко раскрыл перспективы актера Михаила Ефремова в случае, если он попадет в тюрьму, в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

По мнению Шутко, Ефремов будет отбывать наказание в колонии-поселении или в лагере общего режима. В первом случае актер сможет снимать квартиру и работать в колонии. «Ефремов вряд ли будет тяжело "пахать", например, лес валить он не пойдет — старый. Заставлять не будут», — рассказал военный. Однако он подчеркнул, что разрешение на это надо заслужить перед администрацией.

При этом эпизод о незаконном обороте наркотиков достаточно существенный, отметил Шутко. Поэтому не исключено, что Ефремов может быть приговорен к строгому режиму и отправиться отбывать наказание в соответствующее место, где быт организован гораздо жестче. «Если начнет себя с людьми вести неправильно, "сотоварищи" могут, конечно, пару раз его в парашу головой окунуть, чтоб понимал, где находится. Там разговоры не очень длинные», — пояснил подполковник.

Однако в случае адекватного поведения актеру ничего не грозит, заверил Шутко. К тому же, в местах лишения свободы известным людям уделяется много внимания. По его словам, все сотрудники будут следить, чтобы Ефремова не обидели.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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