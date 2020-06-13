Регионы смогут корректировать заявки на благоустройство школ

Анастасия Иванова

Тема: Какие законы вступают в силу

Кабмин уточнил порядок выделения российским субъектам субсидий на отопление, водоснабжение и канализацию в школах.

Соответствующее постановление Правительства РФ от 4 июня 2020 года № 821 «О внесении изменения в пункт 15 приложения № 25 к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» вступает в силу сегодня, 13 июня.

Для изменения сведений о зданиях, требующих капремонта, уполномоченный региональный орган должен направить в Минпросвещения ходатайство о корректировке заявки, поданной ранее регионом.

При этом в новом документе необходимо гарантировать без увеличения субсидии:

- расчетную стоимость капремонта не менее размера, указанного в прошедшей отбор заявке;

- достижение результата, обозначенного в соглашении по предоставлению средств.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.