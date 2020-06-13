Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Режим ЧС ввели из-за крупного пожара в Казани

Режим ЧС ввели из-за крупного пожара в Казани

Режим ЧС ввели в связи с пожаром на газораспределительной станции в Казани, заявили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС). Об этом сообщает в субботу ТАСС.

Взрыв произошёл около 22:00 мск 12 июня в здании операторной на одной из газораспределительных станций.  В результате ЧП погиб один человек, ещё двое граждан пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье 217  Уголовного кодекса России  («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах»).

«По состоянию на 07:00 мск для органов управления и сил, привлекаемых для ликвидации чрезвычайной ситуации, был введён режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», — заявили в МЧС.

Как сообщили позже в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану, на газораспределительной станции в Казани объявлена локализация пожара. «Локализация объявлена в 10:40 мск», — уточнил собеседник агентства.

# Происшествия / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года
Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года
Путин поздравил главу Третьяковки с юбилеем
Путин поздравил главу Третьяковки с юбилеем
На палестинских территориях выявили шесть новых случаев COVID-19
На палестинских территориях выявили шесть новых случаев COVID-19
В Госдуму внесли проект о расширении действия закона о виноделии
В Госдуму внесли проект о расширении действия закона о виноделии
Посол в Белграде назвал ключевые темы визита Лаврова в Сербию
Посол в Белграде назвал ключевые темы визита Лаврова в Сербию
«Газпром» вмешался в предвыборную кампанию в Белоруссии
«Газпром» вмешался в предвыборную кампанию в Белоруссии
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП с участием ее отца
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП с участием ее отца
В Гонконге число задержанных участников демонстраций выросло до 43
В Гонконге число задержанных участников демонстраций выросло до 43
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 520 тысяч
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 520 тысяч
Умер брат хабаровского губернатора Вячеслав Фургал
Умер брат хабаровского губернатора Вячеслав Фургал
"Есть основания". В США рассказали, почему России надо опасаться НАТО
"Есть основания". В США рассказали, почему России надо опасаться НАТО
Названы знаки зодиака, которые любят усложнять отношения
Названы знаки зодиака, которые любят усложнять отношения

Топ на сегодня

Активность COVID-19 в жару не снижается, отметил Мурашко
Активность COVID-19 в жару не снижается, отметил Мурашко
Минздрав объявил о взятии ситуации с коронавирусом в России под контроль
Минздрав объявил о взятии ситуации с коронавирусом в России под
Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и извинился
Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и
"Единая Россия" выдвинула Развожаева в кандидаты на пост губернатора
"Единая Россия" выдвинула Развожаева в кандидаты на пост губернатора
Эксперт раскритиковал презентацию Sony PlayStation 5
Эксперт раскритиковал презентацию Sony PlayStation 5

Еще по теме

Особый противопожарный режим ввели в 47 субъектах России
МЧС потушило огонь на бумажном складе в Санкт-Петербурге
Сотрудники «Оборонлеса» Минобороны России награждены медалями МЧС России
Спасатели рассказали подробности взрыва в хранилище газа в Казани