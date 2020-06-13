Режим ЧС ввели из-за крупного пожара в Казани

Анастасия Иванова

Режим ЧС ввели в связи с пожаром на газораспределительной станции в Казани, заявили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС). Об этом сообщает в субботу ТАСС.

Взрыв произошёл около 22:00 мск 12 июня в здании операторной на одной из газораспределительных станций. В результате ЧП погиб один человек, ещё двое граждан пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье 217 Уголовного кодекса России («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах»).

«По состоянию на 07:00 мск для органов управления и сил, привлекаемых для ликвидации чрезвычайной ситуации, был введён режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», — заявили в МЧС.

Как сообщили позже в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану, на газораспределительной станции в Казани объявлена локализация пожара. «Локализация объявлена в 10:40 мск», — уточнил собеседник агентства.