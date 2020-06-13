Роспотребнадзор подготовил санитарные требования для магазинов на 10 лет

Вадим Карасев

Роспотребнадзор разработал проект новых санитарно-эпидемиологических правил для продуктовых рынков и торговых точек. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

"В торговых объектах, использующих контейнеры, тележки и корзины для самообслуживания покупателей, создаются условия для обработки и хранения данных контейнеров, тележек и корзин отдельно от условий для обработки и хранения торгового оборудования и инвентаря", - говорится в документе.

Рыбные магазины не смогут размещаться в помещениях, пристроенных или расположенных в жилых и административных зданиях. Уровень шума в торговых залах должен соответствовать требованиям, предъявляемым жилым помещениям. Продавцам запрещено класть на торговые стеллажи продукты, упавшие на пол, взвешивать товары без упаковки, продавать яйца рядом с продуктами без упаковки, выливать напитки из использованных стаканов обратно в общую тару.

Торговые точки на открытых рынках должны быть оборудованы навесом для защиты от осадков и прямых солнечных лучей. В палатках и киосках обяжут устанавливать раковины для мытья рук, а нестационарные торговые объекты должны размещаться там, где туалет есть в пешей доступности. Кроме того, бахчевые запретят продавать по частям или с надрезами.

Новые правила преследуют цель предотвратить возникновение и распространение инфекций и отравлений, связанных с пищевой продукцией. Они будут действовать до 1 января 2031 года.