Россия миновала пик заболеваемости коронавирусом месяц назад — Голикова

Влада Некрасова

Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, когда был осуществлён выход из нерабочих дней, заявила заместитель председателя Правительства страны Татьяна Голикова 13 июня на брифинге в кабмине.

«Сегодня уже можно сказать, что начиная с 17 марта, то есть когда, по сути, эпидемия в России начала развиваться, тестирование или количество ПЦР-исследований увеличилось в 139 раз. А с даты, которая считается пиком, 11 мая 2020 года, ПЦР-тестирование увеличилось в 5,6 раза», — цитирует Голикову ТАСС.

Виц-премьер отметила, что если сравнивать ежесуточный прирост, то с конца марта по сегодняшний день он сократился в 16 раз. Она заявила, что «это очень серьёзный показатель», сегодня это 1,7−1,8 процента в среднем по России.

По ее словам почти 80 процентов граждан, госпитализированных в российские клиники, перепрофилированные под пациентов с коронавирусом, выписаны.

«За весь период госпитализации в эти ковидные клиники — неважно, страдал человек ковидом или не страдал, или у него были признаки, — уже выписано 79% наших граждан», — сообщила Татьяна Голикова.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России за последние сутки зафиксировано 8706 новых случаев заражения. Общее число заболевших инфекцией к настоящему моменту составляет 520 129. При этом 6 829 пациентов умерли, а 274 641 человек выздоровел.

Ранее ИА Newstes сообщало, что вспышка коронавируса произошла в Пекине. Власти предпринимают экстренные меры — в китайской столице закрываются продуктовые рынки и отменяются спортивные мероприятия.