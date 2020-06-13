Россия миновала пик заболеваемости коронавирусом месяц назад — Голикова
Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, когда был осуществлён выход из нерабочих дней, заявила заместитель председателя Правительства страны Татьяна Голикова 13 июня на брифинге в кабмине.
Виц-премьер отметила, что если сравнивать ежесуточный прирост, то с конца марта по сегодняшний день он сократился в 16 раз. Она заявила, что «это очень серьёзный показатель», сегодня это 1,7−1,8 процента в среднем по России.
По ее словам почти 80 процентов граждан, госпитализированных в российские клиники, перепрофилированные под пациентов с коронавирусом, выписаны.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России за последние сутки зафиксировано 8706 новых случаев заражения. Общее число заболевших инфекцией к настоящему моменту составляет 520 129. При этом 6 829 пациентов умерли, а 274 641 человек выздоровел.
Ранее ИА Newstes сообщало, что вспышка коронавируса произошла в Пекине. Власти предпринимают экстренные меры — в китайской столице закрываются продуктовые рынки и отменяются спортивные мероприятия.