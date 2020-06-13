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Россиянам рассказали об изменениях в пенсиях с 1 июля

Россиянам рассказали об изменениях в пенсиях с 1 июляФото: Александр Кряжев / РИА Новости

С 1 июля расширяется число льготных категорий пенсионеров, а также добавляются плановые льготы. Об изменениях в пенсиях пишет «Московский комсомолец».

Отмечается, что с 1 июня 2020 года пенсионеры, являющиеся опекунами несовершеннолетних, получат страховую пенсию с надбавкой — раньше пенсии этой категории не индексировались. Также с начала июля восстановят индексацию пенсий работающим пенсионерам, которые уже завершили трудовую деятельность.

Российских пенсионеров также ждут две плановые льготы — доплата за возраст, начиная с 75 лет, и рассрочка по старым долгам тем, чей доход не превышает двух МРОТ.

С 1 августа накопительные пенсии вырастут на 9,13 процента. Повышение коснется 80 тысяч пенсионеров, чей доход составляет сейчас 9560 рублей в месяц. Выплаты участникам софинансирования пенсионных накоплений вырастут на 7,99 процента.

Об увеличении накопительных пенсий сообщалось и ранее. Уровень повышения определили на основании результатов инвестирования пенсионных накоплений по итогам 2019 года. Они в три раза превысили уровень инфляции в 3 процента.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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