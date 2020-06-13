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Россиянин умер от удара молнии

Россиянин умер от удара молнииФото Виталия Белоусова / РИА Новости

В поселке Коченево под Новосибирском мужчина умер от удара молнии. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Новосибирской области, передает РИА Новости.

По данным ведомства, россиянину было 25 лет.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили экспертизу для установления причины смерти и обстоятельств произошедшего.

Летом 2019 года в Челябинской области во время грозы погибла 58-летняя женщина. По версии следствия, она находилась в воде, когда началась гроза. В этот момент молния ударила в ее золотую цепочку. Когда женщину вытащили на берег, она была мертва. Причиной смерти назвали природную электротравму.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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