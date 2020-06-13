Российских пенсионеров с 1 июля ждут приятные сюрпризы от ПФР

Влада Некрасова

С 1 июля 2020 года некоторым категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсии. Это произойдет в соответствии с новым механизмом пенсионного начисления, который одобрен российским правительством.

В Пенсионном фонде России (ПФР) подтверждают, что индексация коснется пенсионеров, которые официально являются опекунами несовершеннолетних детей. Она будет проведена автоматически без необходимости писать какие-либо заявления.

Также с июля восстановят индексацию выплат для работающих пенсионеров. Власти обещают, что перерасчет будет проведен с учетом всех ранее состоявшихся индексаций.

Кроме того, появятся две новые плановые льготы: доплата за возраст, начиная с 75 лет и рассрочка выплат по кредитам, если доход неработающего пенсионера не превышает двух МРОТ.

Все это несомненно является хорошей новостью для российских пенсионеров. Особенно с учетом того, что с августа более чем на 9% проиндексируют накопительные пенсии, и почти на 8% — выплаты участникам программы софинансирования пенсионных накоплений.

Ранее ИА Newstes сообщало, что в российскую программу софинансирования пенсионных накоплений внесено около 130 млрд рублей.