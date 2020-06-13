Росстат обнародовал новые данные смертности от коронавируса за апрель

Алексей Вольцев

В России официально зарегистрировано 1660 смертей пациентов с COVID-19 за апрель. Такие данные опубликовал Росстат.

Однако общая цифра умерших значительно выросла после того как изменилась методика подсчета. В статистику были включены случаи, когда коронавирус не был идентифицирован, но течение заболевания позволяет предположить, что смерть наступила из-за COVID-19.

Для 1660 умерших в апреле коронавирус стал основной причиной смерти, у 1270 — COVID-19 был идентифицирован в полном объеме, прижизненный и посмертный тест давали положительные результаты. У 390 умерших вирус не найден, но по течению заболевания высока вероятность, что смерть наступила из-за него.

Для еще 435 человек COVID-19 не был основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. Для 617 человек коронавирусная инфекция не была основной причиной смерти и не оказала существенного влияния на развитие смертельных осложнений, говорится в отчете.

Общее число скончавшихся за апрель, у которых был или подозревался коронавирус, составляет 2712 человек, что составляет 2,4 процента от количества подтвержденных случаев заболевания за тот месяц.

Напомним, что Россия перешла на новую методику подсчета смертей от коронавирусной инфекции, которая основана на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Теперь в статистике учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности могут произойти корректировки. И будут он не в меньшую сторону.

Ранее ИА Newstes сообщало, что промышленное производство вакцины от коронавируса в России планируется начать в сентябре. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.