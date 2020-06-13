С 15 июня Украина откроет КПП в Крым

Вадим Карасев

Украинские власти приняли решение об открытии КПП на границе с Крымом.

О данном решении сообщил Алексей Резников, занимающий пост премьер-министра страны. По его словам, оно было принято после проведения целого ряда консультаций с постпредом президента Украины в Крыму, общественниками и представителями международных организаций.

Резников заявил, что результатом данных консультаций стало решение об открытии пропускных пунктов на Крымский полуостров с 15 июня, пишет "Московский комсомолец". При этом, отменен обязательный двухнедельный карантин.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов ранее сообщил, что полуостров готов с данной даты принимать иностранных граждан, однако условие прохождение карантина сохраняется, сообщает "Новый день".

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