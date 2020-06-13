Семья погибшего в ДТП с Ефремовым отказалась принимать его извинения

Лидия Мартынова

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, отказалась от предложенной им материальной помощи и не приняла извинения, рассказал РБК адвокат Александр Добровинский.

Он объяснил, что связался с братом погибшего Валерием Захаровым и его супругой после публикации видеообращения Ефремова. Семья, как рассказал Добровинский, считает извинения запоздалыми. Она намерена идти до конца и добиваться справедливого решения суда.

"Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты", — отметил адвокат.

О мирном урегулировании, как пояснил Добровинский, цитируя брата погибшего, говорить слишком поздно.

"И денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем", — передал адвокат слова брата погибшего, отметив, что если артист хочет внести вклад в борьбу с пьянством за рулем, то это его личная инициатива.