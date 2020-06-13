Семья погибшего в ДТП с участием Ефремова не приняла извинений актёра

Алексей Вольцев

Родные Сергея Захарова, погибшего после ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, не приняла извинений актёра, назвав их запоздалыми, рассказал адвокат семьи Александр Добровинский. Об этом сообщает РБК.

Накануне Михаил Ефремов выступил с обращением после ДТП с его участием. Артист, в частности, заявил, что не будет пытаться избежать ответственности за произошедшее и попросил прощения у родственников погибшего, добавив, что поможет родственникам Захарова «всеми средствами», если они будут готовы такую помощь принять.

«Семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми. Представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда. Таким образом, извинения семьёй де-факто не приняты», — рассказал адвокат.

По его словам, брат погибшего заявил, что семья не примет денежную компенсацию от актёра. «О мирном урегулировании говорить слишком поздно и денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем», — процитировал Добровинский брата Захарова.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в центре Москвы столкнулись две машины. Автомобиль, за рулём которого находился Ефремов, выехал на встречную полосу и протаранил фургон. Водитель грузовика, 57-летний Сергей Захаров, получил серьёзные травмы, в результате которых скончался в больнице. Прокуратура Москвы сообщила, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сейчас он находится под домашним арестом. Ему предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актёру грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

На пленарном заседании Госдумы 9 июня председатель палаты Вячеслав Володин отметил, что «закон один для всех, пьяная езда не допустима», поэтому Михаил Ефремов должен в полной мере нести ответственность за последствия аварии со смертельным исходом. Он предложил дать поручение Комитету по безопасности и противодействию коррупции взять на контроль расследование ДТП.