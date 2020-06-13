Skoda снова подняла цены на Kodiaq, теперь и на базовые версии

Вадим Карасев

Чешская автомобильная компания Skoda подняла цены на все комплектации модели Kodiaq, сообщает автомобильный журнал За рулём.

Ранее чехи уже поднимали ценники для версий Scout, Sport Line и Laurin and Klement, которые по дороговизне занимают высшие позиции в списке комплектаций. Теперь изменение цен в большую сторону коснулась и более бюджетных Active, Ambition и Style.

Все три версии прибавят в цене с 1,8% до 2,9% или на 44 тыс рублей. Теперь минимальная цена Skoda Kodiaq в базовом исполнении Active, оснащённом бензиновым 1.4 мотором мощностью 125 лошадиных сил в паре с МКПП будет составлять 1 миллион 583 тыс рублей. Более богатая Версия Ambition будет стоить 1 миллион 933 тыс рублей, однако силовая установка в этой комплектации прежняя. Тогда как для комплектации Style с самым мощным бензиновым мотором объёмом 2 литра и мощностью 180 л.с. цена возрастёт до 2 миллиона 457 тыс рублей.

Не обошло повышение цен и автомобили с дизельными моторами, выдающими 150 сил при 2 литрах объёма. Покупателю за них придётся выложить от 2 202 000 до 2 391 000 рублей.

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