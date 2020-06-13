Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Skoda снова подняла цены на Kodiaq, теперь и на базовые версии

Skoda снова подняла цены на Kodiaq, теперь и на базовые версии

Чешская автомобильная компания Skoda подняла цены на все комплектации модели Kodiaq, сообщает автомобильный журнал За рулём.

Ранее чехи уже поднимали ценники для версий Scout, Sport Line и Laurin and Klement, которые по дороговизне занимают высшие позиции в списке комплектаций. Теперь изменение цен в большую сторону коснулась и более бюджетных Active, Ambition и Style.

Все три версии прибавят в цене с 1,8% до 2,9% или на 44 тыс рублей. Теперь минимальная цена Skoda Kodiaq в базовом исполнении Active, оснащённом бензиновым 1.4 мотором мощностью 125 лошадиных сил в паре с МКПП будет составлять 1 миллион 583 тыс рублей. Более богатая Версия Ambition будет стоить 1 миллион 933 тыс рублей, однако силовая установка в этой комплектации прежняя. Тогда как для комплектации Style с самым мощным бензиновым мотором объёмом 2 литра и мощностью 180 л.с. цена возрастёт до 2 миллиона 457 тыс рублей. 

Не обошло повышение цен и автомобили с дизельными моторами, выдающими 150 сил при 2 литрах объёма. Покупателю за них придётся выложить от 2 202 000 до 2 391 000 рублей.

Читайте также: Новое поколение Qashqai заметили на тестахToyota рассказала о своей самой быстрой и экономичной RAV4
# Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Карелин: поправки в Конституцию - это новации, которые может позволить себе сильное государство
Карелин: поправки в Конституцию - это новации, которые может
Архивы "Кинотавра": Собчак и Виторган, Куркова и Бачурин, Рынска и Малашенко — вспоминаем пары из прошлого
Архивы "Кинотавра": Собчак и Виторган, Куркова и Бачурин, Рынска и
Skoda снова подняла цены на Kodiaq, теперь и на базовые версии
Skoda снова подняла цены на Kodiaq, теперь и на базовые версии
В России за сутки потушили 31 лесной пожар
В России за сутки потушили 31 лесной пожар
Коронавирус не снижает активности при жаре — Мурашко
Коронавирус не снижает активности при жаре — Мурашко
Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
Лунный день сегодня 13 июня 2020 года
Лунный день сегодня 13 июня 2020 года
Премьер Армении поздравил Путина и Мишустина с Днем России
Премьер Армении поздравил Путина и Мишустина с Днем России
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявлений Захаровой
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявлений Захаровой
Комиссия по борьбе с отмыванием денег начнет действовать в России
Комиссия по борьбе с отмыванием денег начнет действовать в России
ЕР разберется с данными о якобы блокировке страниц с партийной повесткой
ЕР разберется с данными о якобы блокировке страниц с партийной
Иран раскритиковал доклад ООН о его причастности к атакам на саудовские НПЗ
Иран раскритиковал доклад ООН о его причастности к атакам на

Топ на сегодня

Если Трамп не покинет Белый дом, то его выведут военные — Байден
Если Трамп не покинет Белый дом, то его выведут военные — Байден
Активность COVID-19 в жару не снижается, отметил Мурашко
Активность COVID-19 в жару не снижается, отметил Мурашко
Минздрав объявил о взятии ситуации с коронавирусом в России под контроль
Минздрав объявил о взятии ситуации с коронавирусом в России под
Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и извинился
Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и
Эксперт раскритиковал презентацию Sony PlayStation 5
Эксперт раскритиковал презентацию Sony PlayStation 5

Еще по теме

Обнародованы цены на Skoda Kodiaq
Озвучены подробности о моторах украинского Skoda Kodiaq
В России раскрыли цены на новый внедорожник Skoda Kodiaq
Автомобиль Skoda Kodiaq Sportline доступен для покупки