Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Скрининг на пекинском оптовом рынке выявил почти 50 больных COVID-19

Скрининг на пекинском оптовом рынке выявил почти 50 больных COVID-19

Скрининг на пекинском оптовом рынке выявил почти 50 больных COVID-19
Власти Пекина выявили четыре подтвержденных случая заражения COVID-19 и 45 бессимптомных носителей на одном из крупнейших в городе оптовых рынков, где ранее был обнаружен коронавирус, заявила на пресс-конференции в субботу заместитель руководителя центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Пан Синхо.

"Тесты на нуклеиновую кислоту коронавируса уже были проведены 1940 работникам рынков, на рынке "Синьфади" выявили 45 человек, у которых тест оказался положительным, но у не было никаких симптомов", - сообщила Пан Синхо.

Все четверо человек, у которых и тест был положительным, и проявились симптомы заболевания, имели отношение к рынку "Синьфади", либо работали там, либо часто посещали.


Пан Синхо также добавила, что еще один бессимптомный носитель был выявлен на рынке в районе Хайдянь на западе Пекина, он был в числе близких контактов одного из подтвержденных зараженных.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Это нужно держать в секрете: мудрость жизни в 8 советах
Это нужно держать в секрете: мудрость жизни в 8 советах
Госдолг США рекордно вырос
Госдолг США рекордно вырос
Запашный оценил видеообращение Ефремова
Запашный оценил видеообращение Ефремова
ЕР выдвинула Ситникова кандидатом на выборы главы Костромской области
ЕР выдвинула Ситникова кандидатом на выборы главы Костромской области
Боня назвала Самбурскую актрисулькой с выражением лица быдла
Боня назвала Самбурскую актрисулькой с выражением лица быдла
Скрининг на пекинском оптовом рынке выявил почти 50 больных COVID-19
Скрининг на пекинском оптовом рынке выявил почти 50 больных COVID-19
Жара не спасет Россию от коронавируса: события ночи 13 июня — EADaily
Жара не спасет Россию от коронавируса: события ночи 13 июня — EADaily
Роспотребнадзор подготовил санитарные требования для магазинов на 10 лет
Роспотребнадзор подготовил санитарные требования для магазинов на 10
Эксперты рассказали о доле "плохой" ипотеки в России
Эксперты рассказали о доле "плохой" ипотеки в России
В США грабитель-сладкоежка оставил за собой след из конфет
В США грабитель-сладкоежка оставил за собой след из конфет
Канье Уэст назвал Майкла Джексона "героем"
Канье Уэст назвал Майкла Джексона "героем"
Биолог перечислила "скрытые" признаки COVID-19
Биолог перечислила "скрытые" признаки COVID-19

Топ на сегодня

Активность COVID-19 в жару не снижается, отметил Мурашко
Активность COVID-19 в жару не снижается, отметил Мурашко
Минздрав объявил о взятии ситуации с коронавирусом в России под контроль
Минздрав объявил о взятии ситуации с коронавирусом в России под
Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и извинился
Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и
"Единая Россия" выдвинула Развожаева в кандидаты на пост губернатора
"Единая Россия" выдвинула Развожаева в кандидаты на пост губернатора
Эксперт раскритиковал презентацию Sony PlayStation 5
Эксперт раскритиковал презентацию Sony PlayStation 5

Еще по теме

В Китае за сутки выявили один ввозной случай COVID-19
В Китай за сутки выявили один случай COVID-19
В Китае выявили два новых случая заражения коронавирусом
В США зафиксировали еще семь возможных случаев заражения коронавирусом