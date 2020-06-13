Скрининг на пекинском оптовом рынке выявил почти 50 больных COVID-19

Алексей Вольцев

Власти Пекина выявили четыре подтвержденных случая заражения COVID-19 и 45 бессимптомных носителей на одном из крупнейших в городе оптовых рынков, где ранее был обнаружен коронавирус, заявила на пресс-конференции в субботу заместитель руководителя центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Пан Синхо.

"Тесты на нуклеиновую кислоту коронавируса уже были проведены 1940 работникам рынков, на рынке "Синьфади" выявили 45 человек, у которых тест оказался положительным, но у не было никаких симптомов", - сообщила Пан Синхо.

Все четверо человек, у которых и тест был положительным, и проявились симптомы заболевания, имели отношение к рынку "Синьфади", либо работали там, либо часто посещали.

Пан Синхо также добавила, что еще один бессимптомный носитель был выявлен на рынке в районе Хайдянь на западе Пекина, он был в числе близких контактов одного из подтвержденных зараженных.