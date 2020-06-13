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Скрытые признаки COVID-19 назвала биолог

Скрытые признаки COVID-19 назвала биолог

Носители коронавируса могут не знать об уменьшении объема легких и ухудшении работы почек из-за отсутствия явных симптомов течения болезни, отметила профессор Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Доктор биологических наук в интервью РИА Новости заявила, что называть течение болезни "бессимптомным" неправильно, ведь происходит разрушение внутренних органов, при котором человек не испытывает болевых ощущений.

В основном такое течение заболевания отмечается у молодых людей. Именно эта категория чаще всего выпадает из-под внимания врачей, а вирус обнаруживается при обращении к медикам по другому поводу, когда для диагностики назначают, например, компьютерную томографию.

По словам Барановой, заболевание COVID-19 было бы проще установить, если бы до эпидемии населению повсеместно делали замеры объема легких. При его уменьшении есть огромная вероятность начала заболевания.

Биолог советует при получении положительного теста на коронавирус, даже при отсутствии симптомов и болевых ощущений, проверить легкие при помощи томографии, а также сдать анализ крови на клубочковую фильтрацию для контроля над работой почек.

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# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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