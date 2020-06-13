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Собянин назвал самый тяжёлый период борьбы с коронавирусом

Собянин назвал самый тяжёлый период борьбы с коронавирусом

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Наиболее сложным периодом в борьбе с коронавирусом нового типа стал май, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

По словам градоначальника, пик заболеваемости COVID-19 пришёлся на конец апреля — начало мая. При этом большая часть болеющих в настоящий момент также заразились в мае.

«Эта болезнь очень опасная, самое плохое, что она ещё и провоцирует ряд хронических заболеваний, с которыми люди столкнулись и болеют годы. Иногда это целый букет таких заболеваний», — сказал Собянин.

Мэр столицы выразил соболезнования всем родным умерших от коронавируса пациентов.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, когда был осуществлён выход из нерабочих дней.

За прошедшие сутки число заражённых коронавирусом в России выросло на 8 706, до 520 129.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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