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Соловьев прокомментировал заявление Трампа об отказе от «эры бесконечных войн»

Соловьев прокомментировал заявление Трампа об отказе от «эры бесконечных войн»Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что американские военные больше не будут восстанавливать другие страны и решать чужие конфликты. Свое мнение он высказал в Telegram-канале.

Соловьев усомнился в искренности слов американского лидера. «Обычно после таких заявлений и начинается…», — написал он.

Ранее Трамп, выступая перед выпускниками военной академии, сказал, что Вашингтон возвращается к основополагающим принципам, согласно которым задача солдата состоит в том, чтобы оборонять и решительно защищать Америку от внешних врагов. «Мы заканчиваем эру бесконечных войн», — сказал глава Белого дома.

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По материалам: lenta.ru

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