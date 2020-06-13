Соловьев прокомментировал заявление Трампа об отказе от «эры бесконечных войн»

Вадим Карасев

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что американские военные больше не будут восстанавливать другие страны и решать чужие конфликты. Свое мнение он высказал в Telegram-канале.

Соловьев усомнился в искренности слов американского лидера. «Обычно после таких заявлений и начинается…», — написал он.

Ранее Трамп, выступая перед выпускниками военной академии, сказал, что Вашингтон возвращается к основополагающим принципам, согласно которым задача солдата состоит в том, чтобы оборонять и решительно защищать Америку от внешних врагов. «Мы заканчиваем эру бесконечных войн», — сказал глава Белого дома.