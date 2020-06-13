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Сотрудники резиденций Нетаньяху и Ривлина заразились коронавирусом

Сотрудники резиденций Нетаньяху и Ривлина заразились коронавирусом
Сотрудник резиденции президента Израиля Реувена Ривлина и три охранника офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху заразились коронавирусом.

"Во время шаббата канцелярия президента была проинформирована о том, что один из ее сотрудников получил положительный результат теста на коронавирус. В настоящее время проводятся консультации с минздравом, каких сотрудников необходимо будет изолировать, и относительно последствий для президента Ривлина", - говорится в сообщении канцелярии президента страны. Президенту Ривлину 80 лет.

# В мире
По материалам: ria.ru

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