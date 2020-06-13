Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Спасатели рассказали подробности взрыва в хранилище газа в Казани

Спасатели рассказали подробности взрыва в хранилище газа в Казани

Спасатели рассказали подробности взрыва в хранилище газа в КазаниФото: ГУ МЧС по республике Татарстан

В пресс-службе МЧС России рассказали подробности взрыва сжиженного газа, который произошел в казанском хранилище. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

Как выяснили спасатели, возгорание газа произошло в результате взрыва в здании операторной, которое в результате происшествия обрушилось. Из под обломков извлекли двух пострадавших и одного погибшего.

Ранее сообщалось, что на месте пожара в хранилище газа вспыхнул факел. Пожарные охлаждали место возгорания, чтобы огонь не распространился на соседние емкости.

Взрыв сжиженного газа в наземном хранилище произошел 12 июня. В результате происшествия погиб один человек. Еще двое пострадали, один из них госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Биолог перечислила "скрытые" признаки COVID-19
Биолог перечислила "скрытые" признаки COVID-19
Календарь православных постов на лето 2020 года
Календарь православных постов на лето 2020 года
Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей
Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей
Спасатели рассказали подробности взрыва в хранилище газа в Казани
Спасатели рассказали подробности взрыва в хранилище газа в Казани
Брюс Уиллис сыграет в трех новых фильмах
Брюс Уиллис сыграет в трех новых фильмах
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Европейцы отказались тратить деньги
Европейцы отказались тратить деньги
Трамп отказался категорически запрещать полиции душить людей
Трамп отказался категорически запрещать полиции душить людей
Затопленный рудник "Мир" не угрожает здоровью жителей Якутии
Затопленный рудник "Мир" не угрожает здоровью жителей Якутии
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
Изменены правила выбора номинантов на «Оскар»
Изменены правила выбора номинантов на «Оскар»
Абхазия оставляет границу с Россией закрытой до 1 июля
Абхазия оставляет границу с Россией закрытой до 1 июля

Топ на сегодня

Активность COVID-19 в жару не снижается, отметил Мурашко
Активность COVID-19 в жару не снижается, отметил Мурашко
Минздрав объявил о взятии ситуации с коронавирусом в России под контроль
Минздрав объявил о взятии ситуации с коронавирусом в России под
Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и извинился
Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и
Эксперт раскритиковал презентацию Sony PlayStation 5
Эксперт раскритиковал презентацию Sony PlayStation 5
"Единая Россия" выдвинула Развожаева в кандидаты на пост губернатора
"Единая Россия" выдвинула Развожаева в кандидаты на пост губернатора

Еще по теме

Один человек погиб при взрыве хранилища газа в Казани
В Алтайском крае в жилом доме произошел взрыв газа
На АЗС в Кизляре прогремел мощный взрыв, не менее 30 пострадавшие
Число жертв взрыва газа в Иваново увеличилось до шести