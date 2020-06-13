Сутормина рассказала, как вернуть «живые» деньги за несостоявшийся тур

Влада Некрасова

Обратиться в суд — это сейчас единственный вариант вернуть деньги за туристическую поездку, которая не состоялась из-за принятых против пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказала глава Комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

«Надо понимать, что турбизнес оказался в ситуации форс-мажора, поэтому клиентам и предлагают ваучеры на авиаперелёты и проживание с открытыми датами. Тех средств, которые требуют клиенты, в обороте у туркомпаний попросту нет — они уже переведены авиаперевозчикам и отелям», — объяснила Сутормина.

По словам эксперта, если есть такая возможность, то в нынешней ситуации лучше перебронировать туры на осень или на следующий год.

«Конечно, соглашаясь на перенос тура, клиент должен получить письменные гарантии, — отметила Елена Сутормина. — Если сам клиент в сложной ситуации и ему нужны «живые» деньги, то придётся идти в суд, собирать все бумаги — договор, доказательства оплаты, и подавать исковое заявление».