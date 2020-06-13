Трамп рассказал о новой гиперзвуковой ракете

Анастасия Иванова

Президент США Дональд Трамп заявил, что новейшие гиперзвуковые ракеты США с расстояния 1600 километров смогут поразить цель диаметром около 70 сантиметров.

"Мы строим новые корабли, бомбардировщики, реактивные истребители и вертолеты сотнями, новые танки, военные спутники, реактивные ракеты, даже гиперзвуковую ракету, которая движется в 17 раз быстрее самой быстрой ракеты, доступной в настоящее время в мире, и может поразить цель на расстоянии 1000 миль (1600 км – ред.) в пределах 14 дюймов (35,5 см – ред.) от центральной точки", - заявил Трамп, выступая перед выпускниками военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк.