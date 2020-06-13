Трамп рассказал о «самой быстрой в мире» гиперзвуковой ракете США

Вадим Карасев

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Новейшие гиперзвуковые ракеты США с расстояния 1600 километров смогут поразить цель диаметром 70 сантиметров. Об этом рассказал американский лидер Дональд Трамп, выступая перед выпускниками военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк. Трансляция его выступления ведется на YouTube-канале Белого дома.

По словам Трампа, ракета движется в 17 раз быстрее самой быстрой ракеты в мире. Он также рассказал о строительстве новых кораблей, реактивных истребителей, вертолетов, танков и реактивных ракет. Глава государства не уточнил, когда будет готова новейшая гиперзвуковая ракета.

В конце мая Трамп также объявил, что у США в скором времени появятся «величайшие вооружения» в истории. «Скоро мы высадимся на Марсе, и у нас будут величайшие вооружения», — заявил Трамп. По его словам, он уже ознакомился с разработками. Однако американский лидер не стал рассказывать, о каком типе новых вооружений идет речь.

В середине мая американский лидер заявлял, что страна создает «невероятную» военную технику невиданного ранее уровня. Он пояснил, у США нет выбора, им приходится это делать, учитывая противников государства. «Если вы слышали, у России ракеты, которые в пять раз быстрее, Китай работает над ракетами, которые быстрее в пять или шесть раз», — подчеркнул американский лидер.