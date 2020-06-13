У России есть причины опасаться вторжения НАТО — американский эксперт

Лидия Мартынова

У русских имеются веские основания опасаться вторжения НАТО — в этом их убеждает исторический опыт, полученный на протяжении столетий.

К такому выводу пришел американский публицист Питер Сучиу, опубликовавший свои размышления на страницах издания National Interest. По его мнению, опасения России вполне можно понять, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США.

Последнее историческое обстоятельство в Америке уже практически забыто, однако эксперт напомнил, что дело было в 1918 году. Тогда американские военные оказались в России и приняли участие в гражданском конфликте против большевиков, хотя изначально должны были мешать наступлению немцев в ходе Первой мировой войны.

Сучиу отмечает наивность жителей США, которые в большинстве своем считают надуманной угрозу НАТО для России, в то время как Москва уже давно фиксирует высокий уровень реальной военной активности Альянса у своих границ.

Автор статьи подчеркивает, что опасения русских еще более усиливаются от того, что их страна стала более уязвимой после окончания холодной войны и распада СССР.

Причиной растущих опасений русских стало то, что многие из государств, поддерживавших коммунистический режим, теперь являются членами НАТО. В частности, такими стали Польша, Венгрия, Румыния, Чехия и Словакия.

Кроме того, в НАТО вошли даже те страны, которые раньше входили в состав Советского Союза. Поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что российские военные постоянно проводят учения, а также создают новую военную технику.

«Таким образом, неудивительно, что русский медведь будет точить когти…Такая военная техника может рассматриваться не как их наступательный потенциал, а скорее как средство сдерживания, чтобы гарантировать, что Россия не столкнется с очередным вторжением с Запада», — заключил Сучиу.

Вполне справедливые рассуждения американского эксперта можно дополнить еще и тем, что НАТО по сей день продолжает совершать шаги, которые только усиливают тревогу Москвы.

Ранее ИА Newstes сообщало, что накануне руководство Альянса присвоило Украине статус члена Программы расширенных возможностей НАТО.