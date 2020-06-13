Умер брат хабаровского губернатора Вячеслав Фургал

Анастасия Иванова

Депутат законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал умер в субботу в возрасте 67 лет, сообщается на официальном сайте думы.

"Тринадцатого июня ушел из жизни депутат законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Иванович Фургал. Депутатский корпус и сотрудники аппарата законодательной думы Хабаровского края скорбят и выражают соболезнования родным и близким Вячеслава Ивановича", - говорится в сообщении.

Вячеславу Фургалу было 67 лет. Впервые он стал депутатом Законодательной Думы Хабаровского края в 2010 году. В 2014 и 2019 годах его переизбирали на очередной срок. Причины смерти не указываются.

Вячеслав был старшим братом главы региона Сергея Фургала.