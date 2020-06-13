Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Умер брат хабаровского губернатора Вячеслав Фургал

Умер брат хабаровского губернатора Вячеслав Фургал
Депутат законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал умер в субботу в возрасте 67 лет, сообщается на официальном сайте думы.

"Тринадцатого июня ушел из жизни депутат законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Иванович Фургал. Депутатский корпус и сотрудники аппарата законодательной думы Хабаровского края скорбят и выражают соболезнования родным и близким Вячеслава Ивановича", - говорится в сообщении.

Вячеславу Фургалу было 67 лет. Впервые он стал депутатом Законодательной Думы Хабаровского края в 2010 году. В 2014 и 2019 годах его переизбирали на очередной срок. Причины смерти не указываются.


Вячеслав был старшим братом главы региона Сергея Фургала.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

«Газпром» вмешался в предвыборную кампанию в Белоруссии
«Газпром» вмешался в предвыборную кампанию в Белоруссии
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП с участием ее отца
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП с участием ее отца
В Гонконге число задержанных участников демонстраций выросло до 43
В Гонконге число задержанных участников демонстраций выросло до 43
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 520 тысяч
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 520 тысяч
Умер брат хабаровского губернатора Вячеслав Фургал
Умер брат хабаровского губернатора Вячеслав Фургал
"Есть основания". В США рассказали, почему России надо опасаться НАТО
"Есть основания". В США рассказали, почему России надо опасаться НАТО
Названы знаки зодиака, которые любят усложнять отношения
Названы знаки зодиака, которые любят усложнять отношения
Горечь коронавируса: чего ожидают российские пивовары
Горечь коронавируса: чего ожидают российские пивовары
Ефремов заявил о своем конце
Ефремов заявил о своем конце
В сети вступились за отказавшегося везти чернокожего студента таксиста
В сети вступились за отказавшегося везти чернокожего студента таксиста
Оглашена дата публикации расширенной версии доклада Мюллера
Оглашена дата публикации расширенной версии доклада Мюллера
У России есть причины опасаться вторжения НАТО — американский эксперт
У России есть причины опасаться вторжения НАТО — американский эксперт

Топ на сегодня

Активность COVID-19 в жару не снижается, отметил Мурашко
Активность COVID-19 в жару не снижается, отметил Мурашко
Минздрав объявил о взятии ситуации с коронавирусом в России под контроль
Минздрав объявил о взятии ситуации с коронавирусом в России под
Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и извинился
Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и
"Единая Россия" выдвинула Развожаева в кандидаты на пост губернатора
"Единая Россия" выдвинула Развожаева в кандидаты на пост губернатора
Эксперт раскритиковал презентацию Sony PlayStation 5
Эксперт раскритиковал презентацию Sony PlayStation 5

Еще по теме

Брат хабаровского губернатора умер от коронавируса — СМИ
Фургал предложил депутата думы Хабаровского края Грешнякову на пост сенатора
Фургал официально избран губернатором Хабаровского края
Фургал опережает Шпорта на выборах главы Хабаровского края