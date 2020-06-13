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В Белграде прооперировали лидера черногорской оппозиции

В Белграде прооперировали лидера черногорской оппозиции

Один из лидеров черногорского оппозиционного блока «Демократический фронт» и глава партии «Новая сербская демократия» Андрия Мандич успешно прооперирован в белградской Военно-Медицинской Академии, пишет «Политика».

Вчера Мандич был доставлен в столицу Сербии вертолетом из боснийского города Требинье близ границы с Черногорией, где находился после того, как черногорская полиция при въезде в страну потребовала от оппозиционера отправиться в карантин. Мандич отказался и вернулся в Боснию.

Находясь там, черногорский оппозиционер почувствовал себя плохо и обратился в скорую медицинскую помощь из-за болей, вызванных камнем в желчном пузыре. В итоге Мандича доставили в Белград, где провели ему срочную операцию.

Как сообщил заместитель председателя партии «Новая сербская демократия» Славен Радунович, операция прошла успешно, и политик чувствует себя хорошо.

В больнице черногорского оппозиционера посетил президент Сербии Александр Вучич, пожелав ему скорейшего выздоровления.

«Успешного выздоровления моему другу Андрии Мандичу и скорейшего возвращения к рабочим обязанностям», — написал Вучич в своем Инстаграме.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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