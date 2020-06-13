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В Госдуму внесли проект о расширении действия закона о виноделии

В Госдуму внесли проект о расширении действия закона о виноделии
Законопроект, которым предлагается распространить действие закона "О виноградарстве и виноделии в РФ" на всю винодельческую продукцию из российского винограда, в том числе коньяк, внесен в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Автор проекта, депутат Госдумы Константин Бахарев поясняет, что 26 июня вступает в силу федеральный закон "О виноградарстве и виноделии в РФ".

# Экономика
По материалам: ria.ru

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